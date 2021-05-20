Країни, які ведуть "недружню політику", слід так і називати, – Пєсков про Чехію та США

У Кремлі вирішили прокоментувати створення списку недружніх держав. У перелік потрапили Чехія та США – за напруженість у відносинах з Москвою.
Про мотиви складання списку розповів прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, інформує ТАСС. Він зазначив, що країни, які поводять себе недружно до Росії, слід так і називати.
Раніше У Росії таки склали список "недружніх держав", але Україна туди не потрапила
Така сама політика Кремля і щодо ЗМІ.
Є ЗМІ, які отримують гроші з інших країн. Тому вони визнаються іноземними агентами,
– сказав Пєсков.
Що відомо про список "недружніх держав"
- Про створення Москвою переліку "недружніх держав" стало відомо наприкінці квітня.
- Відповідний наказ видав президент Росії Володимир Путін.
- До переліку потрапили лише дві країни – Чехія та США.
- Згідно з документом, Чехія зможе взяти на роботу не більше 19 російських працівників, а Сполучені Штати Америки – жодного.
- Нещодавно між Чехією та Росією виник дипломатичний скандал через причетність ГРУ до вибухів у Врбетіце. В результати країни вислали дипломатів.
- США своєю чергою, раніше ввели санкції проти Росії та теж визнали персонами нон ґрата 10 російських диппрацівників.