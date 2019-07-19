Кредит від МВФ: на яку суму зможе розраховувати Україна після виборів 2019

Від 6 до 8 мільярдів доларів США – трирічну програму на таку суму зможе укласти Україна з Міжнародним валютним фондом після парламентських виборів 2019 року. Але – лише за певних умов.

Про це повідомили у спеціальному звіті аналітики групи Raiffeisen. Цей звіт присвячений саме виборам до Верховної Ради, що відбудуться 21 липня 2019 року, пише "Інтерфакс".

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За яких умов Україна може розраховувати на 6-8 мільярдів?

Економісти Raiffeisen зазначили, що після парламентських виборів з високою ймовірністю більшість у новообраній Верховній Раді формуватиме пропрезидентська партія "Слуга народу" (самостійно або у коаліції). Соціологи дають їй 41,5-52,3%. І це мало б дозволити президенту Володимиру Зеленському забезпечити проведення обіцяних реформ.

Саме завдяки реформам Україна зможе отримати підтримку МВФ.

З урахуванням прихильності президента Володимира Зеленського реформам, новий уряд зможе до кінця 2019 року укласти нову трирічну програму з МВФ на суму 6-8 мільярдів доларів США,

– наголосили експерти.

Для чого Україні нова програма кредитування від МВФ?

Гроші Міжнародного валютного фонду допоможуть Україні здійснити необхідні виплати за зовнішнім боргом у 2020 і 2021 роках.

40% виплат із зовнішнього боргу України припадає на 2020 та 2021 роки:

► 2020 рік – 16,8 мільярда доларів

► 2021 рік – 18,5 мільярда доларів.

Отже, уряду необхідна нова програма співпраці з МВФ у вкрай стислі терміни.

На думку аналітиків, решту суми боргу, яку потрібно буде виплатити країні у 2020 та 2021 роках, можна буде отримати шляхом розміщення державних облігацій (це і зараз звична практика) і через офіційні двосторонні кредитні угоди (з окремими країнами або міжнародними організаціями). Які, до слова, без наявності програми з МВФ – малоймовірні.

Кредитні рейтинги України до кінця 2019 року навряд чи зростуть. Однак перспективи цього є – за два роки після виборів і у разі прогресу реформ,

– підсумували аналітики Raiffeisen.

Як Україна співпрацювала з МВФ раніше?Україна отримує фінансову допомогу завдяки програмі співпраці, яку затвердила Рада директорів МВФ 18 грудня 2018 року. За умовами програми протягом 14 місяців Україна мала отримати 3,9 мільярда доларів. МВФ перерахував Україні перший транш – 1,4 мільярда доларів.



Однак через дострокові вибори Верховної Ради умови співпраці можуть переглянути. Зокрема, оцінювальна місія МВФ завершила достроково у травні 2019 свій візит до України й оголосила, що у Фонді очікують для обговорення подальшої співпраці формування нового українського уряду після парламентських виборів.