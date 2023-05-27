Постійно окопуються та мінують ліс: росіяни посилено готуються до оборони біля Кремінної

Російські окупанти посилено готуються оборонятися біля Кремінної. Там формують достатньо розгалужену та велику лінію окопів і бліндажів.

Про це 24 Каналу розповів офіцер Національної гвардії України Олександр Дорошенко. За його словами, ситуація біля Кремінної контрольована.

До теми Росія може здійснити провокацію на ЗАЕС: як вберегтися у випадку аварії

Відомо, що окупанти посилюють власну оборону на цьому напрямку. Там сформували 3 – 4 лінії окопів навколо Кремінної.

Постійно окопуються. Ці лінії оборони досить розгалужені. Вони з'єднані з бліндажами. Практично кілометрові окопи по лісу. Зараз ще ситуація ускладнюється. Хвойні ліси стали зеленішими, і з повітря деколи складно побачити, що відбувається у лісі,

– зауважив Дорошенко.

Військовий розповів про ситуацію біля Кремінної Луганської області: дивіться відео

Снарядного голоду в росіян немає

Як наголосив військовий, окупанти регулярно стріляють з артилерії по позиціях українських військових. Нещодавно вони використовували запалювальні боєприпаси, то ліс буквально горів кожного дня упродовж цього тижня.

В росіян абсолютно не бракує снарядів та військової техніки. Інтенсивність вдень досить висока. Але вночі теж працюють. Не скажу, що менше,

– розповів військовий.

Також окупанти активно використовують авіацію. Переважно це не гвинтокрили, а літаки.

Втрати Росії у війні: коротко

Росія втратила величезну кількість особового складу упродовж повномасштабного вторгнення в Україну. Воно почалося 24 лютого 2022 року.

З цього часу на "концерт Кобзона" відправилися 206 200 росіян. До прикладу, за минулу добу, 26 травня, туди поїхали ще 480 окупантів.

Також Росія вже втратила 3799 танків, 7442 бойових броньованих машин, 3406 артилерійських систем, 572 РСЗВ, 329 засобів ППО, 310 літаків тощо.