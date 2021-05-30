Кремль та Білий дім узгодили стриманість Байдена, – Овдієнко про зустріч з Путіним

У Женеві 16 червня відбудеться зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна. Президент США міг би сказати очільнику Кремля просто в очі, що той – вбивця. Однак цього не станеться.
Таку думку у своєму блозі "Думки мої тихі" висловив журналіст Артем Овдієнко. Він наголосив, що Кремль та Білий дім вже давно узгодили цей момент.
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"На мій превеликий жаль, Байден такого точно не скаже. Чому так думаю? Якби був хоча б найменший шанс на це, то тієї зустрічі просто не відбулося б", – наголосив Овдієнко.
Він сказав, що у такому разі Путін би просто забоявся та не погодився на зустріч.
Я думаю, що коли Кремль та Білий дім узгоджували цю зустріч своїх лідерів, то цей момент стриманості Байдена вони обов'язково окремо проговорили,
– запевнив Овдієнко.
Дивіться блог Артема Овдієнка "Думки мої тихі": відео
Зустріч Путіна та Байдена: коротко
- Ще у квітні Байден звернувся до Путіна з пропозицією зустрітись.
- Одразу ж вирішили, що зустріч відбудеться у третій країні. Спочатку зголосилися її провести Фінляндія, Австрія та Ісландія.
- Лише 25 травня стало відомо про офіційну остаточну дату та місце зустрічі.