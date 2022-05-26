Кремль чекає від України "усвідомлення" окупації
Російське політичне керівництво чекає, що Україна "прийме" теперішню ситуацію, яка склалася. У Кремлі очевидно й цинічно натякнули, що хочуть, аби Київ пішов на територіальні поступки.
Прессекретар Путіна не наважився назвати речі своїми іменами
Дмитро Пєсков, прессекретар президента Росії Володимира Путіна, під час брифінгу відповів на запитання пропагандистів, яких поступок від України очікує Москва.
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У відповідь Пєсков сказав, що Росія чекає від України прийняття її вимог і "усвідомлення ситуації, що реально склалася".
Водночас прессекретар Путіна не наважився назвати речі своїми іменами. На уточнююче питання, чи йдеться про територіальні поступки, він щось пробурмотів, що "це не територіальні поступки", а Києву буцімто треба визнати ситуацію де-факто та "просто тверезо її оцінити".
Росія продовжує ставити ультиматуми України
- Риторика Пєскова вкотре підтвердила те, про що говорили в Офісі Президента України. Зокрема, у Києві вирішили призупинити мирні переговори, оскільки Росія ставить ультиматуми, погрожує та не хоче усвідомлювати реальний стан справ.
- Президент Володимир Зеленський також наголошував, що перемовини стануть можливими тільки, коли в Києві зрозуміють, що Москва продемонструє бажання перейти до дипломатії.
- Окрім того, Володимир Зеленський заявляв, що Путін не розуміє, що Україна не піде на поступки, зокрема територіальні. Глава держави запевнив, що Україна буде битися з Росією, поки не поверне свої території.
- Голова ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов також попереджав Росію, що Україна воюватиме, доки не будуть вигнані всі російські війська. За його словами, до серпня Україна отримає достатньої зброї, яка матиме значення для зміни ситуації на фронті.
- Не слід забувати й про те, яку ціну Росія платить за війну з Україною. Кількість загиблих російських військових впевнено наближається до позначки в 30 тисяч. Окрім того, під шаленим тиском економіка Росії через санкції Заходу.
- Санкції мають прямий вплив на військово-промисловий комплекс Росії, яка вже використала 60% високоточної зброї. На тлі обмежень Москві буде складно відновити ресурси.
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