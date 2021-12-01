Кремль досі не збирається визнавати недореспубліки з Донбасу

1 грудня 2021 , 15:01
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Джерело:

24 канал

У Росії не прогнозують, коли зможуть визнати "незалежними республіками" тимчасово окуповані території українських Донецької та Луганської областей. У Путіна кажуть, що "процес мирного врегулювання" затягується.

На питання журналістів, чи може Москва визнати ці території, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков відповів, що такого досі не було. Як сказав він, це дотепер так звані "самопроголошені республіки".

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Але ми бачимо, що процес врегулювання цього внутрішньоукраїнського конфлікту затягується, за багатьма параметрами заходить у глухий кут, тому які перспективи будуть у цих "республік", зараз прогнозувати взагалі важко,
– сказав він.

Раніше Росія вважала розмови про визнання так званих "республік" недоцільними. 

Що відомо про визнання "республік"

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Автор: Олег Терещенко