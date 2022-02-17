Кремль попередив про ризик ескалації ситуації на Донбасі будь-якої миті

У Кремлі заявили, що на Донбасі "дуже й дуже небезпечна ситуація". Зокрема мовиться нібито про "провокаційні дії Києва".

Відповідну маніпулятивну інформацію оприлюднив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Це трапилось 17 лютого під час спілкування з журналістами.

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У Кремлі кажуть нібито про "провокації" Києва

Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі протягом останньої доби чують повідомлення про те, що "Росія зберігає величезний ударний потенціал на кордоні, але йдеться про її власну територію".

Та ніхто, жоден західний представник, не говорить про величезний ударний потенціал українських збройних сил на лінії розмежування. А разом із провокаційними діями, які лише посилилися в останню добу або кілька діб, це дуже й дуже небезпечна ситуація,

– цинічно та неправдиво заявив Пєсков.

Також речник Путіна заявив, що нібито Кремль "знайомиться з матеріалами ЗМІ щодо поточної ситуації на південному сході України, констатуючи, що ситуація в цьому регіоні нагнітається".

Російські бойовики на Донбасі обстріляли садочок, поранені мирні жителі

Протягом 17 лютого російські бойовики обстріляли дитячий садочок у Станиці Луганській, що на Луганщині.

Попередньо відомо, що в дитячому закладі було 20 дітей. На щастя, малеча не постраждала. Проте контузії отримали 3 працівників дитсадка: сторож, прачка та помічниця вихователя. Їх у шоковому стані госпіталізували.

Натомість російська сторона цинічно заявила, що обстріли здійснюють Збройні сили України. Зокрема фейкову інформацію про обстріли 17 лютого поширили в телеграм-каналах окупантів.

Варто відзначити, що ЗСУ вкотре спростували інформацію окупантів. Пояснивши, що підрозділи Об'єднаних сил виконують взяті на себе зобов'язання щодо дотримання мінських домовленостей і перебувають у готовності до своєчасного й адекватного реагування на потенційні загрози з боку ворога.

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