Чи зустрінеться Путін з Байденом вживу: у Кремлі пояснили формат зустрічі

Наразі невідомо, в якому форматі відбудеться зустріч очільників США та Росії. Однак у Кремлі попередили, що будуть радитися щодо зустрічі Джо Байдена та Володимира Путіна з епідеміологами.
Джерело:РБК
Про це заявив журналістам прессекретар російського президента Дмитро Пєсков. Водночас він не назвав точну дату майбутньої зустрічі.
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За попередніми даними, зустріч запланована на червень, але деталі обіцяють оприлюднити згодом.
Вона (зустріч – 24 канал) також буде окремим предметом для розгляду епідеміологів,
– сказав Пєсков.
Журналісти також запитали прессекретаря президента про причини зустрічі президента Росії Володимира Путіна з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем в онлайн-форматі, а не в режимі особистої зустрічі. На це Пєсков відповів, що такий формат вибрали через пандемію і рекомендації епідеміологів.
Що відомо про зустріч Байдена та Путіна
- 13 квітня Джо Байден запропонував Володимиру Путіну провести російсько-американський саміт на території "третьої країни". Спершу організувати зустріч президентів погодилися три країн – Фінляндія, Австрія та Ісландія.
- У Росії підтвердили намір Путіна про зустріч. Однак точну дату та місце проведення наразі не узгодили. Байден казав, що хотів би зустрітися президентом Росії під час поїздки в Європу влітку 2021 року.