У Кремлі не відкидають ймовірної зустрічі Путіна та Зеленського в Туреччині
Джерело:Интерфакс
У Кремлі заявляють, що нібито ніколи не відмовляються від будь-якого формату переговорів. Зокрема, не відкидають і ймовірну зустріч президентів України та Росії в Туреччині.
Та ніяких домовленостей щодо зустрічі поки нема. Про це заявив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
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Що стосується ініціативи організації на турецькій землі зустрічі Путіна та Зеленського – тут поки що розуміння немає. Тому й прикладної розмови щодо цього теж немає,
– сказав він.
Пєсков зухвало переконує, що ніхто зустрічі не заперечує.
Путін не розуміє, що треба обговорити
За словами прессекретаря, Путін заради справи готовий зустрічатись з ким завгодно.
Але для цього потрібне розуміння, що буде на виході і що буде обговорюватися. Такого розуміння поки що немає,
– заявив Пєсков.
Щодо візиту Путіна в Туреччину, він підкреслив, що першочергово мовиться про двосторонній формат між їхніми країнами.
Що відомо про зустріч Путіна та Зеленського
- Перед візитом до Києва президент Туреччини Реджеп Ердоган вкотре пропонував організувати зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Він вважав, що перемовини можна провести в Анкарі.
- Після візиту Ердоган заявляв, що отримав згоду Володимира Зеленського на організацію зустрічі з Путіним. Він зазначав, що Путін теж прийняв запрошення відвідати Туреччину після повернення з Китаю і дату візиту вже визначають.
- У січні Володимир Зеленський пропонував Джо Байдену організувати тристоронні переговори за участю Володимира Путіна. У Кремлі заявляли, що їм таких повідомлень не надходило.
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