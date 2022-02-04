У Кремлі не відкидають ймовірної зустрічі Путіна та Зеленського в Туреччині

У Кремлі заявляють, що нібито ніколи не відмовляються від будь-якого формату переговорів. Зокрема, не відкидають і ймовірну зустріч президентів України та Росії в Туреччині.

Та ніяких домовленостей щодо зустрічі поки нема. Про це заявив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

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Що стосується ініціативи організації на турецькій землі зустрічі Путіна та Зеленського – тут поки що розуміння немає. Тому й прикладної розмови щодо цього теж немає,

– сказав він.

Пєсков зухвало переконує, що ніхто зустрічі не заперечує.

Путін не розуміє, що треба обговорити

За словами прессекретаря, Путін заради справи готовий зустрічатись з ким завгодно.

Але для цього потрібне розуміння, що буде на виході і що буде обговорюватися. Такого розуміння поки що немає,

– заявив Пєсков.

Щодо візиту Путіна в Туреччину, він підкреслив, що першочергово мовиться про двосторонній формат між їхніми країнами.

Що відомо про зустріч Путіна та Зеленського

Перед візитом до Києва президент Туреччини Реджеп Ердоган вкотре пропонував організувати зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Він вважав, що перемовини можна провести в Анкарі.

Після візиту Ердоган заявляв, що отримав згоду Володимира Зеленського на організацію зустрічі з Путіним. Він зазначав, що Путін теж прийняв запрошення відвідати Туреччину після повернення з Китаю і дату візиту вже визначають.

У січні Володимир Зеленський пропонував Джо Байдену організувати тристоронні переговори за участю Володимира Путіна. У Кремлі заявляли, що їм таких повідомлень не надходило.

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