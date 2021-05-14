У Кремлі хочуть знати, чи справа Медведчука не є "полюванням на відьом"

Москва запевняє, що не має наміру втручатись у справу проти кума Володимира Путіна – Віктора Медведчука. Проте у Кремлі хочуть знати, чи законні підстави для провадження і чи часом Київ не проводить "полювання на відьом".
Джерело:24 канал
Про це заявив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Позицію рупора Кремля передав ТАСС.
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У Кремлі хочуть знати, чи не мовиться про "політичну зачистку"
Пєсков запевнив, що Москва, мовляв, втручатись у процес над Медведчуком не збирається, проте має деякі зауваження.
Ми дивимося, як розвиваються події в Україні, ми жодним чином не збираємося в них втручатися, але хочемо бути впевнені, що мова не йде про політичне полювання на відьом і зачистку політичного поля з метою звільнитися від конкурентоспроможних політичних сил,
– сказав Пєсков.
Медведєв назвав підозру Медведчуку "полюванням на відьом"
Напередодні більш різко, аніж Пєсков, висловився колишній президент Росії, а наразі заступник голови російського Радбезу Дмитро Медведєв. Він впевнений, що підозра Медведчуку – це саме "полювання на відьом". Мовляв, такий політик, як кум Путіна, невигідний чинній українській владі та Заходу. Очікувано, соратник глави Кремля висловив підтримку "Опозиційній платформі – За життя".
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Головне про справу проти Віктора Медведчука:
- Медведчука та його соратника Тараса Козака підозрюють у державній зраді.
- Мовиться про замах на розграбування національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму.
- Також Медведчук передавав інформацію про ЗСУ російським спецслужбам.
- 13 травня суд обирав політику запобіжний захід.
- Прокуратура вимагала, аби нардепа взяли під варту з можливістю внесення застави у сумі понад 300 мільйонів гривень.
- Суд відправив нардепа під цілодобовий домашній арешт. На Медведчука одягнули електронний браслет.