У Москві все більше починають побоюватися сходження "зірки" Пригожина, – The Economist

Власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин очолив Бахмутський фронт. "Повар" Путіна використовує бої за Бахмут, щоб продемонструвати власне криваве бачення майбутнього.

Та в Кремлі далеко не всі прихильно ставляться до Пригожина. Здебільшого це стосується військових та політичних лідерів, яких Пригожин взявся відкрито критикувати.

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Пригожин відкрито критикує керівництво Росії

The Economist з посиланням на речника східного командування ЗСУ Сергія Череватого пише, що вагнерівці почали воювати разом з регулярною армією Росії, коли командувачем росіян став Сєргєй Суровікін. Про альянс Пригожина та Суровікіна раніше заявляв і глава ГУР МО Кирило Буданов.

Видання нагадує, що вагнерівці під Бахмутом записали звернення до начальника генштабу Росії Валєрія Герасимова, в якому обзивали його через дефіцит боєприпасів. Засновник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин фактично підтримав випад своїх найманців на Герасимова.

Ще більше ситуація загострилася після того, як ЗСУ вдарили по мобілізованих росіян у Макіївці. Через те, що ЗСУ знищили чимало окупантів, керівництво Росії опинилося під ще більшою критикою.

Чиновники в Москві стурбовані подальшим зростанням "зірки" Пригожина. Це занепокоєння посилилося в жовтні та листопаді, каже Тетяна Станова, політична аналітикиня з Москви, коли люди в адміністрації президента побачили, що Пригожин встановив прямий канал до Путіна.

Пригожин атакує державні інституції з начебто революційних позицій, і це лякає багатьох з них,

– сказала вона.

Шойгу міг кинути своїх найманців під Бахмут на противагу ПВК "Вагнера"

Міністр оборони Росії Сергєй Шойгу, який сам постійно критикує "Вагнера", схоже, відправив свою власну групу найманців "Патріот" воювати на Донбасі.

Череватий заявив, що точна роль, яку відіграватимуть сили Patriot, неясна. "Однак видається ймовірним, що вони були послані на противагу Вагнера", – сказав він.

У недавніх виступах Путін підкреслював верховенство регулярного військового керівництва. Як каже Станова, Путіна, ймовірно, не турбують небезпека безкомпромісної альтернативи Пригожину.

Путін бачить у ньому людину, здатну підняти націю, та представника якогось дивного громадянського суспільства,

– сказала вона.

Повідомляється, що Пригожин залишається "на путінській орбіті". У The Economist прогнозують боротьбу за владу в Росії, якщо становище на полі бою значно погіршиться.

"Але швидшою відповіддю на серйозні військові проблеми Росії в Україні, що загострюються, ймовірно, стане нова хвиля мобілізації", – йдеться в статті The Economist.