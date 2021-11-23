У Кремлі істерично відреагували на інформацію про військову допомогу Україні зі США

23 листопада 2021 , 13:47
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Джерело:

24 канал

В американськиих ЗМІ з'явилась інформація, що США розглядають можливість надання додаткової зброї Україні на тлі потенційного вторгнення Росії. На ймовірність цього вже зреагували у Кремлі.

Інформацію ЗМІ прокоментував речник російського президента Дмитро Пєсков. Він сказав, мовляв, озброєння України та відправлення військових радників Заходу "нагнітає обстановку на лінії зіткнення", інформують "РИА Новости".

Зверніть увагу У Міноборони оцінили шанси нового вторгнення Росії

"Відправлення в Україну військових радників і озброєння – це не треба виключати, тому що це є. Туди прибувають військові радники, надходять системи озброєнь не тільки зі США, а й з інших країн НАТО. Все це, звичайно, веде до подальшого нагнітання на лінії зіткнення", – сказав Пєсков.

Зверніть увагу! Американські журналісти з посиланням на кілька джерел розповіли, що адміністрація президента США Джо Байдена міркує, чи не відправити в Україну військових радників та нове військове обладнання і зброю.

У Кремлі взялися за "гарантії безпеки"

Водночас речник Володимира Путіна заговорив про "гарантії безпеки" для України від Росії. Пєсков заявив, що "найкращою гарантією безпеки є реалізація мінських домовленостей".

Відсутність прогресу в реалізації мінських домовленостей, за словами Пєскова, є "істотним подразником і тригером, який веде до підвищення рівня напруженості в цілому в Європі". 

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Можливий напад Росії на Україну: останні новини

  • У США висловили занепокоєння через військову активність Росії поблизу українських кордонів. Сполучені Штати побоюються, що ситуація може загостритись взимку 2022 року.
  • Водночас Вашингтон попередив Москву, що будь-яка агресія матиме наслідки.
  • Окрім того, розвідка України попередила, що Росія готує напад – українські кордони вже оточили тактичні групи батальйонів російських військ. Окупанти ніби намагаються взяти державу в кільце.
  • На тлі повідомлень про ймовірний наступ Росії, шанси нового вторгнення оцінили в Міноборони України. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що загроза зберігається кожного дня, тому держава мусить бути завжди у бойовій готовності.
Автор: Жанна Клименко