Кремлю допекла поїздка Блінкена в Київ: у Путіна фантазують, що США "ведуть війну" з Росією

У Кремлі не стрималися, щоб не відреагувати на візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва. У Кремлі бідкаються, що США обіцяють Україні довгострокову підтримку.

Після того, як стало відомо, що держсекретар США перебуває в Києві, Кремль висловив своє ставлення до цього візиту, відкинувши його вплив на перебіг російської агресії проти України.

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Як у Кремлі відреагували на візит Блінкена в Київ

"Ми чули неодноразові заяви про те, що вони мають намір продовжувати допомагати Києву стільки, скільки буде потрібно", – сказав прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков.

Речник Путіна раптом почав цинічно фантазувати, мовляв, це США "ведуть війну" з Росією. Втім, Пєсков забув, що це саме Росія розпочала військову агресію проти України.

Посіпака Путіна також поширив брехливий прокремлівський наратив, що нібито США "воюють до останнього українця". Ідентичну брехливу тезу полюбляє використовувати угорський прем'єр Віктор Орбан.

"Іншими словами, вони збираються продовжувати підтримувати Україну в стані війни й вести цю війну до останнього українця, не шкодуючи на це грошей", – збрехав Пєсков.

Зрештою, речник Кремля сказав, що візит Блінкена й допомога Україні з боку США буцімто "ніяк не вплине" на хід військової агресії проти України.

Блінкен оголосить про нову допомогу Україні