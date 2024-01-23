Крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети: Залужний розповів, скільки збила ППО
Джерело:Валерій Залужний
Окупанти завдали по Україні вранці 23 січня комбінованого ракетного удару. Вороги запустили по наших мирних містах крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети.
Повітряна тривога в Україні тривала орієнтовно з 5:43 по 8:15 23 січня. За цей час окупанти поранили понад 40 людей та 5 вбили.
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Якою зброєю Росія атакувала Україну
Усього зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника. Більшість ракет тих типів, що атакують по балістичній траєкторії,
– розповів Валерій Залужний.
За його даними, Росія запустила по території України:
- 4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської області у напрямку Харківщини;
- 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із 6 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з російського Енгельса;
- 8 ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська та Орловської області в напрямку Харківщини та Сумщини;
- 12 балістичних ракет "Іскандер-М" з Бєлгородської та Воронезької області;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 з Бєлгородської області Росії.
Наші бійці збили 21 ворожу ракету. Їх збивали Повітряні сили ЗСУ разом з ППО Сил оборони,
– розповів Головнокомандувач ЗСУ.
Він уточнив, що наші військові збили в небі над Україною:
- 15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55;
- 5 балістичних ракет "Іскандер-М";
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59.
Валерій Залужний запевнив, що не всі ворожі ракети, що атакували по балістичній траєкторії, досягли своїх цілей.
Які наслідки ракетної атаки росіян
- Внаслідок атаки окупантів вибухи пролунали у Києві та області, у Харкові та регіоні, а також на Дніпропетровщині.
- Росія у Харкові знищила підʼїзд багатоквартирного будинку. Рятувальники шукають людей під завалами. Станом на 9:34 вже 38 поранених та двоє загиблих.
- На Харківщині внаслідок обстрілу спалахнув газопровід. У поліції повідомили про поранених дітей.
- На жаль, у Києві пожежі спалахували у Святошинському, Солом'янському та Печерському районах. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що станом на 9:30 вже 18 поранених, з них 13 – у лікарні.
- У Київській області є пошкодження двох багатоповерхових будинків, приватного будинку, господарчої споруди та автомобілів у Бучанському районі.
- Унаслідок атаки по Павлограду Дніпропетровської області одна людина загинула, одна – травмована.