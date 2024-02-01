Потрібні для розвитку успіху в Криму, – Мусієнко про важливість ракет Taurus

Німецькі крилаті ракети Taurus є надзвичайно потрібними для України. Вони були б ефективними для майбутнього звільнення Криму.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що Україна потребує далекобійної зброї. І німецькі крилаті ракети Taurus надзвичайно згодилися б Силам оборони.

Дивіться також Найбільш недооцінене військо: чому Україна опустилася на 18 місце найсильніших армій світу

Німеччина дійсно багато допомагає Україні

Як наголосив Мусієнко, все ж не варто звинувачувати Німеччину в тому, що вони слабо допомагають Україні. Там збільшили військову допомогу для України на 2024 рік удвічі. Але було б чудово продемонструвати приклад іншим державам та таки передати крилаті ракети Taurus.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус нещодавно коментував питання передачі Україні Taurus. На жаль, він заявив , що це потребує "ретельного розгляду".

Є сподівання, що канцлер Шольц разом з президентом Франції Еммануелем Макроном знову відвідають Київ. Було б добре, якби Макрон оголосив про додаткове постачання ракет SCALP. А на цьому тлі Шольц би підтвердив постачання Taurus. Але наразі поки немає таких сигналів.

Силам оборони України потрібні ці ракети. Вони були б ефективними для ударів по військових об'єктах окупантів в Криму.

Taurus нам потрібні для кампанії в Криму. Насамперед вони допоможуть розвинути наші успіхи в Криму. Цих ракет нам дуже не вистачає,

– сказав Мусієнко.

Військова допомога від Німеччини: коротко