Російська влада не має нічого сакрального: чому Путіна не хвилюють проблеми Криму

Росія 6 червня підірвала Каховську ГЕС, через що Крим залишився без води. Російському диктатору Владіміру Путіну абсолютно байдуже на проблеми півострова. "Сакральність" Криму для Кремля приписали саме російські пропагандисти.

Таку думку 24 Каналу озвучив голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. За його словами, російські пропагандисти намагаються побачити "КГБ-істів" в образі "православних царів".

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Ширма, яку Росія натягує для Заходу

Ярослав Божко зазначив, що Путіна не хвилюють проблеми із водопостачанням у Криму. Півострів сакральний для росіян лише тому, що у 2014 році вони окупували його без великих втрат.

Усі розмови, що Крим є сакральним місцем, підживлюються самою російською пропагандою, яка хоче, щоб ми в це вірили. Для нинішньої російської влади сакральне та символічне значення не має ніщо. Святі та непорушні цінності – це ширма, яку вони хочуть натягнути перед Заходом,

– переконаний він.

Голова Центру політичних студій "Доктрина" вважає, що для російського диктатора сакральним місцем може бути хіба Санкт-Петербург – рідне місто Путіна.

"Ці всі дискурси про абсолютну цінність якихось явищ створені російськими газетярами, які хотіли б розгледіти у "КГБ-істах" образ "православних царів", – додав Божко.

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