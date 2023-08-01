Деокупація Криму до Різдва: Жданов оцінив таку перспективу дій ЗСУ

Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що ЗСУ зайдуть у Крим "скоро". Його коротка, але влучна відповідь сколихнула мережу. Власне, і перед, і після прогнозу головного розвідника на тимчасово окупованому півострові стає все неспокійніше.

Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. Він також розглянув декілька варіантів виходу ЗСУ на Кримський півострів.

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Крім заяви Кирила Буданова у виданні Express вийшла стаття, у якій зазначили, що ЗСУ можуть звільнити Крим до Різдва. Саме до цього готуються українські захисники у Великій Британії. У виданні пояснили, що операція в Криму передбачатиме удари з повітря, суші та моря.

Україна досягнула важливих результатів

Починаючи з 2023 року, згідно з рішенням президента, Різдво в Україні святкуватимуть 25 січня.

Ба більше, про можливі варіанти виходу на Кримський півострів днями написали у впливовій американській газеті The Times.

Times пишуть, що російська оборона слабне. Я так розумію, що це на основі розвідданих, інформацію взяли "не зі стелі". З резервами у них складно, проблеми з боєприпасами на певних напрямках є проблеми,

– наголосив Олег Жданов.

Українські захисники займають дуже важливі висоти, порушили логістику росіян та ускладнили переміщення військ на фронті. В цьому дуже допоміг удар по мосту в Чонгарі.

"Ми добре прорідили склади і зараз "грохнули" ще й залізничну дорогу. Тобто з Криму зараз артерія перерізана. Вони відновлять цей міст, зрозуміло. Але це час", – зауважив військовий експерт.

До того часу, як росіяни відновлять Чонгарський міст, він їм вже може і не знадобитись. Тож через Крим поставок для росіян не буде. Перевозити військову амуніцію вантажівками – зовсім не те саме, що робити це потягами.

Олег Жданов про вихід ЗСУ до Криму: дивіться відео

Які напрямки можуть використати ЗСУ

Повертаючись до статті The Times, журналісти розглянули 3 варіанти наступу наших військ:

піти на схід від Бахмута і повернути на південь до Донецька;

просунутися на південь від Вугледара до Маріуполя;

вийти до Токмака, потім до Мелітополя, щоб ізолювати Кримський півострів і всі російські війська.

При останньому варіанті, Крим буде доступний для української артилерії та повітряних атак. Це означає, що навіть без захоплення півострова, українці можуть зробити Крим неможливим для перебування там російських військових та цивільних.

Якщо ми вийдемо до Азовського моря в районі Маріуполя, то, звісно, ні про який сухопутний коридор в Крим не мовитиметься. Його переріжуть,

– зауважив Жданов.

Військовий експерт додав, що навіть Мелітополь дозволяє ЗСУ взяти під вогневий контроль артилерії, навіть ствольної, Чонгар та Армянськ. Інших доріг до Криму не існує.

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