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      Кримінальне провадження та 97 звернень: поліція прозвітувала про день тиші

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      Поліція
      Поліція / radiosvoboda.org

      У день тиші до поліції надійшло 97 заяв та повідомлень, пов'язаних із виборчим процесом. Також за отриманими повідомленнями поліцією відкрито одне кримінальне провадження.

      Найбільше порушень зафіксовано в Дніпропетровській – 13, Донецькій – 9, Миколаївській – 7, Полтавській і Харківській – по 6 областях, а також в Києві – 12. Про це повідомив прес-секретар Національної поліції Ярослав Тракало на своїй сторінці в Facebook.

      Читайте також: В Україні розпочався день тиші перед виборами: що це означає

      За фактами отриманих повідомлень складено вісім адмінпротоколів. Половина з них це порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації.

      Вказані факти пов‘язані з незаконною агітацією – 139, підкуп виборців і порушення виборчого процесу – по 2 та інше,
      – повідомив Ярослав Тракало.

      День тиші
      День тиші

      "По одному повідомленню відкрито кримінальне провадження. Складено п'ять адміністративних протоколів. Підкреслюю, що поліція реагує на всі повідомлення, пов'язані з порушеннями виборчого законодавства", — додав прес-секретар Національної поліції.

      Також Фацевич уточнив, що більшість повідомлень стосувалися розміщення агітаційних плакатів та білбордів. 

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      Теги: Новини України Поліція Новини Дніпра Новини Донецька Новини Миколаєва Новини Полтави Новини Харкова Новини Києва
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