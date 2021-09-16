Причини вибуху автомобіля
Теракт прокоментував начальник управління кримінальної розвідки МВС у 1994 – 2000 роках. Він назвав 2 причини того, що сталося, – кримінальні розборки і дії агресора.
Важливо Я подумала, що почалась війна, – свідок вибуху у Дніпрі розповіла деталі
Перша причина, з урахуванням війни, – це агресор. Поруч є ворог, йде війна, тому я би не відмовлявся від цієї версії,
– сказав Кур.
Криміналітет міг "замітати" сліди
Колишній начальник розвідки зазначив, що необережна поведінка з вибухівкою у цій ситуації малоймовірна. Він вважає, що вибух міг стати наслідок кримінальних розборок.
"Так "прибирають", щоб не залишилося ні людей, ні слідів. Машину розвернуло дуже сильно. Тому я думаю, що тут друга версія про кримінальні розборки теж підходить", – підкреслив ексначальник.
Він додав, що професіонали намагаються робити це не так демонстративно. Також Кур припустив, що сильний вибух міг знадобитися для приховування речових доказів.
Що відомо про вибух у Дніпрі
- Автомобіль Nissan Primerа вибухнув зранку 15 вересня на проспекті Богдана Хмельницького.
- У той час в салоні перебували речниця ДСНС і волонтерка Червоного Хреста Дар'я Гречищева та член патріотичної організації "Український легіон" Олексій Кавлак. Вижити їм не вдалося.
- За даними ЗМІ, у загиблих могли бути романтичні стосунки.
- Вибух був настільки сильним, що з вікон сусіднього будинку вилетіло скло.