Причини вибуху автомобіля

Теракт прокоментував начальник управління кримінальної розвідки МВС у 1994 – 2000 роках. Він назвав 2 причини того, що сталося, – кримінальні розборки і дії агресора.

Важливо Я подумала, що почалась війна, – свідок вибуху у Дніпрі розповіла деталі

Перша причина, з урахуванням війни, – це агресор. Поруч є ворог, йде війна, тому я би не відмовлявся від цієї версії,

– сказав Кур.

Криміналітет міг "замітати" сліди

Колишній начальник розвідки зазначив, що необережна поведінка з вибухівкою у цій ситуації малоймовірна. Він вважає, що вибух міг стати наслідок кримінальних розборок.

"Так "прибирають", щоб не залишилося ні людей, ні слідів. Машину розвернуло дуже сильно. Тому я думаю, що тут друга версія про кримінальні розборки теж підходить", – підкреслив ексначальник.

Він додав, що професіонали намагаються робити це не так демонстративно. Також Кур припустив, що сильний вибух міг знадобитися для приховування речових доказів.

Що відомо про вибух у Дніпрі