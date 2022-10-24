Приїде Ненсі Пелосі та представники інших країн: що обговорять на саміті Кримської платформи

У столиці Хорватії Загребі розпочався парламентський саміт Кримської платформи. На ньому чекають високоповажних гостей і обговорюватимуть питання пов'язані з окупованим Кримом.

Про це 24 каналу розповів міжнародний секретар об'єднання "Кримська платформа" у ВРУ Богдан Веселовський. Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розказав про результати другого саміту Кримської платформи.

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Теми Кримської платформи

Веселовський зазначив, що Кримська платформа, яка відбувається в столиці Хорватії Загребі в Національній бібліотеці, доволі велика за своїми масштабами. Ще в 2021 році відбувалась урядова Кримська платформа, нині – парламентська. Деякі спікери виступають наживо, деякі – у форматі онлайн.

Обговорюють питання, які стосуються окупації Кримського півострова, відповідальності Росії за її міжнародне зло, майбутньої реінтеграції Криму. Ці питання розділені на 5 сесій,

– зауважив міжнародний секретар об'єднання "Кримська платформа" у ВРУ.

Він додав, що однією з найцікавіших тем буде те, як Хорватія свого часу реінтегрувала свої окуповані території у 90-х. Виступати на цю тему буде радниця президента Хорватії. Вона й була авторкою тієї стратегії.

"У 1995 – 1997 роках вони провели блискавичні військові операції з повернення хорватських територій. Теж постало питання, як відновити їхні, можна сказати, мізки. Вона цим усім займалась", – наголосив Веселовський.

Найважливіша тема

За його словами, найважливішою темою платформи є обговорення того, як Крим змінився після 24 лютого. Раніше й міжнародні організації, й фонди, і представники суспільства моніторили ситуацію й говорили, що питання деокупації постане за 10 років. Нині, зрозуміло, що воно буде швидше, й Україна має бути до цього готова.

Підтверджено, що приїде Ненсі Пелосі, спікерка Палати представників США. Такі країни, як-от Польща, Румунія будуть представлені головами одразу 2 палат. З Ірландії приїде лише спікер Верхньої палати,

– підкреслив міжнародний секретар об'єднання "Кримська платформа" у ВРУ.

Веселовський про те, що обговорять на саміті Кримської платформи: дивіться відео

Питання прав людини

Він також розповів, що на одній з сесій будуть обговорювати питання прав людини, зокрема дітей, депортації тощо. Крім того, відбулось відкриття фотовиставки "Історія з окупованого Криму". А ще обговорення долі політв'язнів.

"Центрова тема – доля дітей – буде обговорюватись на панелі омбудсменів. Цією темою напряму займається Дмитро Лубинець, уповноважений ВРУ з прав людини. Міжнародні організації відстежують масові депортації, що є воєнним злочином", – підсумував Веселовський.

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