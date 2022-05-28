Кримська єпархія УПЦ МП вирішила залишитися у підпорядкуванні патріарха Кирила
Кримська єпархія УПЦ МП заявила, що вирішила залишитися у підпорядкуванні одіозного патріарха Кирила. Він активно бреше про війну та фактично благословив окупантів вбивати українців.
Тим часом Кримська єпархія УПЦ МП 27 травня ухвалила рішення залишитися у підпорядкуванні патріарха Кирила. Відповідну заяву опублікували на офіційному сайті Сімферопольської та Кримської єпархії, повідомляє 24 канал.
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Собор УПЦ МП – незгідний з позицією патріарха Кирила
Собор Української Православної Церкви 27 травня 2022 року ухвалив рішення повністю від'єднатися від Російської православної церкви. Окрім того, у постанові засудили війну Росії з Україною.
Деталі
УПЦ підтвердила, що має незалежний статус. Відповідні зміни внесли до статуту. Зокрема, тепер вилучать усі згадки про зв'язок УПЦ з РПЦ. Від цього моменту УПЦ діятиме як самостійна церква.
Синод Української православної церкви Московського патріархату також наголосив, що не згоден з позицією патріарха Кирила щодо війни Росії проти України.
Цинічні заяви патріарха Кирила
Сергій Лещенко – радник очільника Офісу Президента – повідомив, що одним з речників російської пропаганди став одіозний патріарх Кирило. Він почав виправдовувати злочини Росії.
Вслід за Дмитром Пєсковим та Марією Захаровою, які стверджують, що Росія ні на кого не нападала, з аналогічною тезою тепер виступив і Кирило. Він повідомив про те, що начебто Росія захищає власну територію,
– повідомив Лещенко.
Ще у березні 2022 року патріарх Кирило благословив російських окупантів на війну з Україною. Цинічний та ганебний епізод відбувся у Москві. Там після літургії з нагоди свята Торжества православ'я Кирило вручив ікону Віктору Золотову – командувачу Росгвардії.
Згодом патріарх назвав знищення українців подвигом. Він заявив, що "у воєнний час служба у збройних силах – це справжній подвиг, а саме такий час ми зараз переживаємо".
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