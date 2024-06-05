Росія не має альтернатив Кримському мосту, – Сили оборони Півдня

Ворог ще не збудував транспортну артерію, подібну до Кримського мосту, яка б забезпечувала логістику російської армії. На думку українських військових, альтернативи йому у противника поки немає.

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук на тлі заяв у західній пресі, що українська армія готується до ударів по мосту, розповів про його стратегічну вагу для ворожої армії.

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Інших безпечних способів дістатись Криму немає

Військовий жартома говорить, що "росіянам зараз саме час повертатись до проєкту підземного тунелю з Росії до Криму". На його думку, зараз слушний момент почати його будувати, бо інших більш-менш безпечних способів дістатися до Криму у них не залишиться. За словами Плетенчука, міст вже не витримує логістичного навантаження, тому росіяни активно шукають альтернативу.

Морська військова логістика, тобто застосування великих десантних кораблів, для них так само закрите. Тому що ці десантні кораблі чомусь вибухають і тонуть у нашому Чорному морі. Вони вирішили, що для цього підійдуть пороми, про які, до речі, забули, коли відкрили Керченський міст. Виходить, що основна військова логістика припадала саме на пороми. Тепер не припадає,

– пояснив військовий.

Плетенчук також додав, що росіяни прокладають залізницю вздовж північного узбережжя Азовського моря. Втім, ця дорога на окупованій південній частині України недобудована. Він також розповів, що про слушність ударів по мосту саме зараз "знає обмежене коло людей", і додав, що "подібні споруди достатньо складні, щоб їх уразити".

Росія боїться втратити міст