Почали тренуватися, але це їм не допоможе, – Тизенгаузен про задимлення на Кримському мосту

Окупаційна влада провела навчання на Кримському мосту. Виникає сумнів у доцільності таких навчань, адже вони не завадять сучасній зброї знищити цей незаконний міст.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, такі навчання не на жарт змушують тривожитись кримчан, які чекали Путіна, і представників окупаційної влади.

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24 травня з’явились публікації, на яких видно сильне задимлення в районі Кримського мосту. Окупанти перекрили рух та почали запускати дим зі спеціальної техніки.

"Поясніть мені, у чому сенс задимлення кількох прольотів моста? Хіба це якось може завадити ракеті, яка летить з допомогою супутника і влучає по координатах? Невже вони думають, що Кримський міст будуть бомбити з дирижабля з допомогою мішків з порохом?", – зауважив Тизенгаузен.

Борис Тизенгаузен про задимлення на Кримському мосту: дивитись відео

Він поставив під сумнів військову доцільність задимлення Кримського моста. Хіба що росіяни когось ховали у диму. У сучасній війні використовують сучасні технології: GPS, супутниковий зв’язок, самонаведення. Щонайменше те, що буде летіти по Кримському мосту, працюватиме по координатах. Тому, росіянам не допоможуть ці димові завіси.

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