Водночас окупанти добудовують залізницю по узбережжю Азовського моря, яка має з'єднати Росію та окуповані території України. Однак військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник розповів 24 Каналу, що попри все це, Кримській міст залишається законною ціллю для України.
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Пускають дим в очі
Саме тому удари українських сил по Кримському мосту не втрачають своєї актуальності.
Росіяни самі ж і запускають цю інформацію, оскільки розуміють, що це може статися. Як може міст утратити актуальність для ударів, якщо по ньому без зупинки перевозять цистерни з паливом для танків і іншу військову техніку, а також снаряди,
– наголосив військовий експерт.
Ворог, пускаючи дим в очі, розповідає, що нібито "не використовує" залізницю на мосту. Однак, на думку Черника, використовує – просто перекидає вантажі не такими великими ешелонами, як до цього часу.
"Якщо, умовно, зараз міст має навантаження у 30 – 40% від своїх потужностей та забезпечення можливостей руху і залізниці, і автотранспорту, все одно це дуже багато. Навіть якщо Кримській міст використовується на 10% своїх спроможностей, він залишається законною ціллю, і ці 10% треба ліквідовувати", – впевнений Петро Черник.
Більше про ситуацію щодо Кримського мосту
- Видання The Independent, посилаючись на розвідувальне агентство Molfar та супутникові знімки Maxar, пише, що впродовж останніх трьох місяців по залізничній лінії Кримського мосту майже не було руху військового вантажного потягу.
- В Molfar наголошують, що окупанти зменшили використання Кримського мосту після того як посилили вантажні перевезення через Тамань у Ростовській області.
- Крім того, начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук наголосив, що ворог не застосовує Кримський міст в повному обсязі для військової логістики. Проте він все ж таки провозить по ньому особовий склад, а також озброєння. Для цього використовуються вантажівки.
- Водночас українські фахівці продовжують працювати над можливостями знищення Кримського моста. Речник Повітряних сил Ілля Євлаш зазначив, що цей об'єкт зараз – один з "найзахищеніших мало не в цілому світі". Проте українські фахівці "знають, куди бити", однак їм потрібен час і момент для підготовки ударів.