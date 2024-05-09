Водночас окупанти добудовують залізницю по узбережжю Азовського моря, яка має з'єднати Росію та окуповані території України. Однак військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник розповів 24 Каналу, що попри все це, Кримській міст залишається законною ціллю для України.

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Пускають дим в очі

Саме тому удари українських сил по Кримському мосту не втрачають своєї актуальності.

Росіяни самі ж і запускають цю інформацію, оскільки розуміють, що це може статися. Як може міст утратити актуальність для ударів, якщо по ньому без зупинки перевозять цистерни з паливом для танків і іншу військову техніку, а також снаряди,

– наголосив військовий експерт.

Ворог, пускаючи дим в очі, розповідає, що нібито "не використовує" залізницю на мосту. Однак, на думку Черника, використовує – просто перекидає вантажі не такими великими ешелонами, як до цього часу.

"Якщо, умовно, зараз міст має навантаження у 30 – 40% від своїх потужностей та забезпечення можливостей руху і залізниці, і автотранспорту, все одно це дуже багато. Навіть якщо Кримській міст використовується на 10% своїх спроможностей, він залишається законною ціллю, і ці 10% треба ліквідовувати", – впевнений Петро Черник.

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