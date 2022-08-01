Військовий експерт пояснив, чому Україні вигідно поки не знищувати кримський міст

росія перекидає військову техніку в Україну через Кримський міст, який незаконно збудувала. Водночас ракети більшої дальності, які можуть отримати ЗСУ дадуть можливість атакувати його.

Однак, найімовірніше, наші військові поки не робитимуть цього. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, журналіст, головний редактор Defence Express Олег Катков.

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Куди вигідніше вдаряти

Катков пояснив, чому Україна поки не атакуватиме кримський міст. За його словами, зараз нам вигідніше вдаряти по аеродромах російських окупантів, їхніх базах та тилових базах забезпечення стратегічного рівня, які розміщені на відстані не 90 кілометрів від лінії фронту, а – 200 – 250 кілометрів.

Олег Катков Військовий експерт та журналіст Коли говорять про кримський міст, мовляв, треба бити по ньому, то це не так. Є значно кращі, важливіші й легші цілі, аніж цей міст.

Як він зазначив, аби перекрити транспортну історію до окупованого Криму, об'єктивно – легше знищити залізничні вузли. Водночас додав, що для початку треба знищити такі ж мости й через окупований півострів.

окупанти зосередили там потужні сили

Катков також зауважив ще один важливий аспект. Зокрема, як він наголосив, поки росія вважає, що Україна збирається атакувати кримський міст, тобто він для нас – ціль №1, то доти держава-агресорка продовжуватиме зосереджувати там доволі потужні сили.

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Як підкреслив військовий експерт, лише публічно росія задекларувала, що там є декілька дивізіонів зенітно-ракетних комплексів С-400. Крім того, також відомо про нібито батальйон спецназу, який особисто охороняє міст і в день, і вночі.

"Тому нехай окупанти краще тримають всі ці цілі (С-400) в глибокому тилу, ніж вони будуть ближче до передової", – зазначив Катков.

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