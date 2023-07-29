Били по місцях дислокації дронів, – Путін заявив, що Росія "відповіла за Кримський міст"

Кремлівський диктатор Владімір Путін заявив, що Росія "відповіла" за удар по Кримському мосту 17 липня. За його словами, окупанти вдарили по місцях дислокації дронів ЗСУ.

Таку заяву диктатор зробив під час підсумкової пресконференції після саміту "Росія – Африка", повідомляє 24 Канал. За його словами, Росія нібито атакувала місця підготовки нових атак безпілотниками з боку України.

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Що там наговорив Путін

Владімір Путін заявив, що після удару по Кримському мосту 17 липня він отримав пропозиції щодо посилення безпеки незаконної споруди. Проте, коли ті пропозиції будуть реалізовані – невідомо. Однак окупанти вже нібито відповіли за удар по мосту.

ЗС Росії після теракту на Кримському мосту завдали ряд превентивних ударів по місцях, де готувалися удари ЗСУ безпілотниками,

– заявив диктатор.

Удар по Кримському мосту