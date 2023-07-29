Били по місцях дислокації дронів, – Путін заявив, що Росія "відповіла за Кримський міст"
Кремлівський диктатор Владімір Путін заявив, що Росія "відповіла" за удар по Кримському мосту 17 липня. За його словами, окупанти вдарили по місцях дислокації дронів ЗСУ.
Таку заяву диктатор зробив під час підсумкової пресконференції після саміту "Росія – Африка", повідомляє 24 Канал. За його словами, Росія нібито атакувала місця підготовки нових атак безпілотниками з боку України.
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Що там наговорив Путін
Владімір Путін заявив, що після удару по Кримському мосту 17 липня він отримав пропозиції щодо посилення безпеки незаконної споруди. Проте, коли ті пропозиції будуть реалізовані – невідомо. Однак окупанти вже нібито відповіли за удар по мосту.
ЗС Росії після теракту на Кримському мосту завдали ряд превентивних ударів по місцях, де готувалися удари ЗСУ безпілотниками,
– заявив диктатор.
Удар по Кримському мосту
- В ніч на 17 липня обвалилася 145-та опора Кримського мосту з боку Краснодарського краю Росії, рух мостом було призупинено.
- Того самого дня віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін заявив про намір побудувати тимчасовий міст у районі пошкодженої ділянки Кримського мосту. За його словами, один із пошкоджених прольотів планують запустити 15 вересня. Другою стороною мосту двосторонній рух хотіли відновити до 1 листопада.
- Це був не перший вибух на мосту. Вперше "гаряче" на незаконній споруді було 8 жовтня 2022 року, коли та вибухнула вантажівка та суттєво пошкодила міст.
- Президент Володимир Зеленський наголосив, що Кримський міст для України є ціллю, яка має бути нейтралізованою, тобто повністю знищеною, оскільки окупанти збудували його незаконно для того, щоб сполучити Росію та окупований Крим.