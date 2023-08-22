Кримський міст знову "на карантині": росіяни перекрили рух машин, у Севастополі чути постріли

В окупантів як завжди "все йде за планом". У Севастополі гучно, а Кримський міст вчергове захотів побути на самоті.

Окупанти перекрили рух авто Кримським мостом. А у Севастополі у центральній частині міста були чутні гучні постріли.

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Проблем у мосту буде все більше

Наразі причини такого неспокою не відомі. Однак перекриття руху автомобілів на Кримському мосту вже нікого не дивує.

Останнім часом з Кримським мостом щось відбувається. Його постійно перекривають і відправляють на "карантин". У такий спосіб підтвердження знаходять слова представника ГУР Андрія Юсова про те, що Кримський міст має погане здоров'я, і надій та підстав для того, аби воно покращилося вже немає. Навпаки, його проблеми зростатимуть.

Пригоди із Кримським мостом