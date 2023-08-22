Росіяни масово топлять пороми біля Кримського мосту: чи допоможе це ворогу

У ГУР повідомили, що для збереження Кримського мосту росіяни почали затоплювати пороми. Відомо вже про шість подібних випадків. На їхню думку, це створить захисну смугу перед Керченським мостом.

Нові, так звані заходи безпеки росіян вказують на те, що окупанти усвідомлюють загрозу, яка нависла над Кримським мостом. Детальніше про це 24 Каналу розповів військовий аналітик і майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

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Наскільки ефективними є дії росіян

У вівторок, 22 серпня, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов натякнув росіянам готуватись до "сюрпризів" на тимчасово окупованому півострові.

Хочеться вірити, що це натяк на те, що щось трапиться з Кримським мостом. Бо вже прийшов його час. Якщо вони затоплюють пороми, роблячи захист від надводних дронів, то нехай пробують,

– зазначив Олексій Гетьман.

На думку майора запасу, в України є засоби, які здатні вражати Керченський міст. І їм подібні дії окупантів аж ніяк не завадять виконати це завдання.

"Думаю, що пороми, які вони там затоплюють, не допоможуть їм врятувати цей міст. Він все одно буде затоплений у той чи інший спосіб", – наголосив військовий аналітик.

Зрештою, якщо за цю справу взялися українські спецслужби – вона обов'язково буде прорахована до деталей з урахуванням усіх можливих перешкод. Власне кажучи, дії СБУ та ГУР завжди є неочікуваними для окупантів, тож їм таки варто чекати нових "вибухових сюрпризів".

Пізно увечері 22 серпня у Севастополі в районі Кримського мосту чули вибухи . Є повідомлення про роботу російської ППО.

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