Його перспективи туманні, – Гуменюк про стан Кримського моста через рік після першого удару
Служба безпеки України 8 жовтня 2022 року змогла здійснити спецоперацію на Кримському мосту, внаслідок чого були суттєво пошкоджені опори переходу. Водночас Кримський міст і надалі потерпатиме від ударів по ньому.
Про це в ефірі телемарафону розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що перспективи у Кримського мосту є "туманними", передає 24 Канал.
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Гуменюк спрогнозувала майбутнє Кримському мосту
Наталія Гуменюк наголосила, що стан Кримського мосту українські військові продовжують оцінювати стало. Зокрема, цей мостовий перехід окупантів всі вважають, як зайвий.
Його функціонал обмежений, а перспективи такі ж туманні, як той дим, який ми час від часу спостерігаємо навколо нього,
– наголосила речниця.
Вона також зазначила, що наразі продовжується потужна робота, щоб перервати логістику ворога. Це потрібно, аби росіяни не могли забезпечувати прибуття резервів на місця, де проводяться бойові дії.
Наостанок Гуменюк запевнила, що робота по Кримському мосту довготривала, як і сама протяжність цього мостового переходу. Проте вона впевнена, що вся робота, яку виконають по Кримському мосту буде результативною для українців.
Нещодавно росіяни знову перекривали рух на Кримському мосту
- Російські окупанти 5 жовтня оголошували повітряну тривогу по всьому тимчасово окупованому півострову Крим. Водночас загарбники вирішили перекрити рух на сакральному для них Керчинському мосту.
- До цього мостовий перехід перекривали на цілу ніч 28 вересня. Тоді у місті Керч лунали загадкові вибухи, а окупанти казали, що буцімто "горить трава".
- Про долю Кримського мосту також сказав і очільник української розвідки Кирило Буданов. Він наголосив, що "остаточна втома" цього мостового переходу – це лише "питання часу".
- Крім цього, загарбники продовжують, як можуть, встановлювати захист для свого Керчинського мосту. Речник ВМС Дмитро Плетенчук заявив, що там наразі розташовані значні угрупування кораблів і "непроникна" система протиповітряної оборони.