У Криму багато російських мобілізованих та вагнерівців, окупанти будують укріплення

Тимчасово окупований Крим росіяни використовують як хаб для зброї, яка потім потрапляє на фронт. Також на півострів звозять дітей з нещодавно окупованих українських територій і збирають кошти на шкарпетки для російських військових і на "зуби дракона".

Про це 24 Каналу розповів член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв. Він також зазначив, що Крим окупанти готують до оборони.

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Він розповів, що з Херсонської області до Євпаторії було вивезено 1939 дітей, які мають батьків. А також 48 дітей-сиріт, які й досі знаходяться в Сімферополі.

"Окупанти мотивують свої дії тим, що нібито в Херсонській області є нацисти, і вони рятують цих дітей від них", – наголосив Барієв.

Військовим не вистачає теплих речей

За його словами, росіяни будують в Криму оборонні споруди. Крім того, спустили воду у Північнокримському каналі.

Це вони робили і раніше, але цього разу спустили набагато більше води. Це може бути пов'язано з тим, що вони будуть використовувати річище каналу для захисту Криму,

– припустив він.

Член Меджлісу кримськотатарського народу повідомив, що в Криму дуже багато російських солдатів та вагнерівців.

"В школах в Криму збирають теплі речі для військових, які знаходяться на війні. Це означає, що в окупантів не вистачає їх на фронті", – наголосив він.

Також він зауважив, що збираються речі для дітей Херсонської області, яких нібито захищають. І ще – на виготовлення так званих "зубів дракону" з бетону.

"Все це говорить про те, що окупанти намагаються готуватися до оборони", – мовить Барієв.

В Криму готуються до оборони: дивіться відео

Намагаються "купувати" людей

Також він розповів про настрій російських громадян, які незаконно приїхали до Криму.

Зараз вони активно обговорюють евакуацію з півострова, а про потужність російської армії вже майже не згадують. Поки що масово вони не їдуть, але вже розуміють, що потрібно готуватися до цього,

– зазначив співрозмовник.

За його словами, в Криму замовчують процеси, які відбуваються на фронті.

Щодо ситуації в окупованій росіянами Херсонській області, то Барієв розповів, що росіяни діють там так само як і в Криму у 2014 році.

"Заборонили рух гривні і закидають грошима місцевих жителів, намагаючись їх "купити", – зазначив співрозмовник.

Він навів приклад, що там вихователька в дитячому садочку отримує зарплатню 30 тисяч рублів, в той час, як в Криму зарплатня на такій саме посаді складає 15 тисяч рублів.

"В Криму зараз, як і на інших територіях Росії, люди отримують не ті заробітні плати, які пропонувалися у 2014 – 2015 роках", – наголосив він.

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