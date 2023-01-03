У Криму багато російських мобілізованих та вагнерівців, окупанти будують укріплення
Тимчасово окупований Крим росіяни використовують як хаб для зброї, яка потім потрапляє на фронт. Також на півострів звозять дітей з нещодавно окупованих українських територій і збирають кошти на шкарпетки для російських військових і на "зуби дракона".
Про це 24 Каналу розповів член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв. Він також зазначив, що Крим окупанти готують до оборони.
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Він розповів, що з Херсонської області до Євпаторії було вивезено 1939 дітей, які мають батьків. А також 48 дітей-сиріт, які й досі знаходяться в Сімферополі.
"Окупанти мотивують свої дії тим, що нібито в Херсонській області є нацисти, і вони рятують цих дітей від них", – наголосив Барієв.
Військовим не вистачає теплих речей
За його словами, росіяни будують в Криму оборонні споруди. Крім того, спустили воду у Північнокримському каналі.
Це вони робили і раніше, але цього разу спустили набагато більше води. Це може бути пов'язано з тим, що вони будуть використовувати річище каналу для захисту Криму,
– припустив він.
Член Меджлісу кримськотатарського народу повідомив, що в Криму дуже багато російських солдатів та вагнерівців.
"В школах в Криму збирають теплі речі для військових, які знаходяться на війні. Це означає, що в окупантів не вистачає їх на фронті", – наголосив він.
Також він зауважив, що збираються речі для дітей Херсонської області, яких нібито захищають. І ще – на виготовлення так званих "зубів дракону" з бетону.
"Все це говорить про те, що окупанти намагаються готуватися до оборони", – мовить Барієв.
В Криму готуються до оборони: дивіться відео
Намагаються "купувати" людей
Також він розповів про настрій російських громадян, які незаконно приїхали до Криму.
Зараз вони активно обговорюють евакуацію з півострова, а про потужність російської армії вже майже не згадують. Поки що масово вони не їдуть, але вже розуміють, що потрібно готуватися до цього,
– зазначив співрозмовник.
За його словами, в Криму замовчують процеси, які відбуваються на фронті.
Щодо ситуації в окупованій росіянами Херсонській області, то Барієв розповів, що росіяни діють там так само як і в Криму у 2014 році.
"Заборонили рух гривні і закидають грошима місцевих жителів, намагаючись їх "купити", – зазначив співрозмовник.
Він навів приклад, що там вихователька в дитячому садочку отримує зарплатню 30 тисяч рублів, в той час, як в Криму зарплатня на такій саме посаді складає 15 тисяч рублів.
"В Криму зараз, як і на інших територіях Росії, люди отримують не ті заробітні плати, які пропонувалися у 2014 – 2015 роках", – наголосив він.
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"Бавовна" у Криму: коротко
- 30 грудня, росіяни на території загарбаного Криму чули звуки вибухів. Ворожі телеграм-канали закликають жителів Севастополя не панікувати, бо це працює ППО.
- В тимчасово окупованому Криму 31 грудня було гучно, повідомляли про звуки вибухів у Джанкої. За інформацією телеграм-каналів, причиною вибухів може бути атака безпілотників на російську військову базу в районі села Майське.
- 2 січня ворожі ЗМІ повідомили про серії вибухів, які прогриміли на півострові. Як зазначають російські телеграм-канали, загарбникам вдалось збити на території Сімферополя повітряну ціль за допомогою ППО.
- У Джанкої пролунали нові вибухи. Так, "бавовна" завітала до міста 3 січня. За словами очевидців, буцімто "знищено" якусь "ціль".