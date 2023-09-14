Росіяни перекидають стару військову техніку з Криму на материкову Україну, – "Атеш"
Джерело:"Атеш"
Партизанський рух "Атеш" 14 вересня виявив стару військову техніку росіян в анексованому Криму. Цей брухт окупанти, ймовірно, хочуть перегнати з українського півострова на материкову частину нашої держави.
Цей склад техніки партизани побачили у тимчасово окупованому Джанкої. Водночас виявити, що саме перевозять росіяни агентам "Атешу" було важко.
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"Атеш" виявив техніку росіян у Криму
В "Атеші" зазначили, що їхній агент помітив цю техніку на залізничній станції "Джанкой". Зокрема, там було багато важкої старої техніки, однак точну кількість та найменування цього брухту було виявити складно.
До складу входять: вантажні автомобілі, закриті вагони та крита гусенична техніка. Важко визначити, яку техніку приховують окупанти, але очевидно, що вона далеко не першої свіжості,
– сказали партизани.
У партизанському русі підкреслили, що через значні втрати в техніці загарбники змушені розконсервувати свій старий мотлох. До того ж вони садять своїх військових на техніку, яка з великим шансом зламається в невідповідний для них момент.
Атеш виявив стару техніку росіян у Джанкої / Фото з телеграм-каналу "Атеша"
"Але росіяни не цінують життя навіть своїх людей", – зазначили в "Атеші".
Зрештою партизани запевнили, що вони продовжують фіксувати рух техніки окупантів. Вони також закликали долучатися до їхнього руху, щоб вигнати противника з усіх окупованих територій.
Атеш показав стару техніку окупантів в Криму / Відео з телеграм-каналу "Атеша"Зверніть увагу! У "Атеші" закликали писати в особисті повідомлення, якщо вдасться виявити місця дислокації російської техніки чи особового складу на окупованих територіях. Звернутися можна у телеграмі @atesh_fire або ж написати координатору "Атеш" по Криму @Crimean_coordinator
"Атеш" робить гаряче окупантам у Криму
- Партизани з руху "Атеш" розповіли, що вони також мали причетність до атаки на російський корабель "Мінськ" і підводний човен "Ростов-на-Дону" у тимчасово окупованому Севастополі. Зокрема, партизани збирали всю необхідну інформацію та надавали її у відповідні українські органи.
- Крім того, представники руху також побували на військовому аеродромі на півночі Севастополя. Вони заінтригували вибуховими наслідками для росіян на окупованих та анексованих територіях.
- Також "Атеш" виявив дві російські системи протиповітряної оборони в анексованому Криму. Всі вони розташовувалися поблизу окупованої Керчі.