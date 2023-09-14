Росіяни перекидають стару військову техніку з Криму на материкову Україну, – "Атеш"

Партизанський рух "Атеш" 14 вересня виявив стару військову техніку росіян в анексованому Криму. Цей брухт окупанти, ймовірно, хочуть перегнати з українського півострова на материкову частину нашої держави.

Цей склад техніки партизани побачили у тимчасово окупованому Джанкої. Водночас виявити, що саме перевозять росіяни агентам "Атешу" було важко.

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"Атеш" виявив техніку росіян у Криму

В "Атеші" зазначили, що їхній агент помітив цю техніку на залізничній станції "Джанкой". Зокрема, там було багато важкої старої техніки, однак точну кількість та найменування цього брухту було виявити складно.

До складу входять: вантажні автомобілі, закриті вагони та крита гусенична техніка. Важко визначити, яку техніку приховують окупанти, але очевидно, що вона далеко не першої свіжості,

– сказали партизани.

У партизанському русі підкреслили, що через значні втрати в техніці загарбники змушені розконсервувати свій старий мотлох. До того ж вони садять своїх військових на техніку, яка з великим шансом зламається в невідповідний для них момент.

Атеш виявив стару техніку росіян у Джанкої / Фото з телеграм-каналу "Атеша"

"Але росіяни не цінують життя навіть своїх людей", – зазначили в "Атеші".

Зрештою партизани запевнили, що вони продовжують фіксувати рух техніки окупантів. Вони також закликали долучатися до їхнього руху, щоб вигнати противника з усіх окупованих територій.

Атеш показав стару техніку окупантів в Криму / Відео з телеграм-каналу "Атеша"

"Атеш" робить гаряче окупантам у Криму

Партизани з руху "Атеш" розповіли, що вони також мали причетність до атаки на російський корабель "Мінськ" і підводний човен "Ростов-на-Дону" у тимчасово окупованому Севастополі. Зокрема, партизани збирали всю необхідну інформацію та надавали її у відповідні українські органи.

Крім того, представники руху також побували на військовому аеродромі на півночі Севастополя. Вони заінтригували вибуховими наслідками для росіян на окупованих та анексованих територіях.

Також "Атеш" виявив дві російські системи протиповітряної оборони в анексованому Криму. Всі вони розташовувалися поблизу окупованої Керчі.

У "Атеші" закликали писати в особисті повідомлення, якщо вдасться виявити місця дислокації російської техніки чи особового складу на окупованих територіях. Звернутися можна у телеграмі @atesh_fire або ж написати координатору "Атеш" по Криму @Crimean_coordinator