Перерізали дві логістичні артерії: Жданов про роботу партизанів у Криму

На тимчасово окупованих територіях України партизани чинять спротив російським загарбникам. Так, днями вони перерізали дві логістичні артерії росіян.

Про це у своєму відеоблозі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. Він додав, що український партизанський рух проти Росії стає дедалі потужнішим.

Важливо "Тікають до себе на болота": рух Атеш розповів, як Крим готується зустрічати ЗСУ

Вдала робота

Внаслідок роботи партизанів успішно ліквідована одна із залізничних гілок, що веде з Джанкоя на материкову Україну. Вони підірвали залізничний міст, який розташований у районі населеного пункту Якимівка у Запорізькій області.

Також партизани попрацювали у Криму. Там вони підірвали залізничне полотно. Особливість полягає у тому, якщо полотно ще є шанс відремонтувати, то міст – неможливо.

"Росіяни пів року мучилися з Кримським мостом після підривів. Можна вважати, що залізнична артерія, яка йде на Мелітополь перерізана", – сказав Жданов.

Зранку 8 жовтня на Кримському мосту

прогримів потужний вибух. Через підрив міст став частково непридатним для проїзду, а Росія почала ретельно перевіряти всіх, хто ним користується. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна не причетна до підриву Кримського мосту.

Жданов про успіхи партизанів у Криму: дивіться відео

Яка зараз ситуація у Криму