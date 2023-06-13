Перерізали дві логістичні артерії: Жданов про роботу партизанів у Криму
На тимчасово окупованих територіях України партизани чинять спротив російським загарбникам. Так, днями вони перерізали дві логістичні артерії росіян.
Про це у своєму відеоблозі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. Він додав, що український партизанський рух проти Росії стає дедалі потужнішим.
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Вдала робота
Внаслідок роботи партизанів успішно ліквідована одна із залізничних гілок, що веде з Джанкоя на материкову Україну. Вони підірвали залізничний міст, який розташований у районі населеного пункту Якимівка у Запорізькій області.
Також партизани попрацювали у Криму. Там вони підірвали залізничне полотно. Особливість полягає у тому, якщо полотно ще є шанс відремонтувати, то міст – неможливо.
"Росіяни пів року мучилися з Кримським мостом після підривів. Можна вважати, що залізнична артерія, яка йде на Мелітополь перерізана", – сказав Жданов.Зверніть увагу! Зранку 8 жовтня на Кримському мосту
Жданов про успіхи партизанів у Криму: дивіться відео
Яка зараз ситуація у Криму
- Представник ГУР МО Андрій Юсов повідомив, що росіяни лише вдають нібито для них ситуація у Криму стабільна. Насправді окупанти побоюються контрнаступу ЗСУ й готуються до абсолютно різних сценаріїв, аж до відступу з півострова.
- ГУР МО 12 червня вкотре попередило про загрозу теракту в окупованому Криму. Росіяни готують до евакуації як представників окупаційної адміністрації, так і місцеве населення в Армянську, де розташований завод.
- Внаслідок підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС, вода до Криму не надходитиме щонайменше цілий рік. Про це розповів генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота.