У Криму проблеми з паливом: "Атеш" слідкує за накопиченнями запасів
Джерело:АТЕШ
У тимчасово окупованому Криму у росіян проблеми із забезпеченням. Вони намагаються накопичити якомога більше запасів.
Агент руху “Атеш” повідомив, що в окупантів великі проблеми з паливом у Криму. Росіяни намагаються накопичити запаси на півострові.
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Колона паливозаправників від Джанкоя до Севастополя
Зафіксовано пересування колони паливозаправників у кількості 14 машин. Вона рухалася з боку Джанкоя до Севастополя. Ймовірно, окупанти завезли паливо на окуповані території і поверталися назад.
Колона паливозаправників у Криму: дивіться відео
У зв'язку з ударами по нафтобазах, окупанти не можуть більше накопичувати великі запаси палива на території півострова. Це значно ускладнює їхню логістику, – мовиться в повідомленні.
Водночас там зазначили, що агенти продовжують виявляти ворожі паливозаправники та нищити їх.
Що відбувається в окупованому Криму: останні новини
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