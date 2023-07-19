У Старому Криму знищено ворожий склад боєприпасів: яскраве відео детонації

Уночі 19 липня на полігон росіян в окупованому Старому Криму завітала "бавовна". Унаслідок цього знищено склад боєприпасів росіян в окупованому Криму.

Склад із боєприпасами детонує на військовому полігоні біля селища Старий Крим. Склад був уражений близько 4 години ранку.

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Склад росіян в окупованому Криму був уражений рано-вранці

Станом на 9 ранку детонація не припиняється.

Військовий рух українців і кримських татар "Атеш" наголосив, що він не причетний до вибухів на полігоні російських окупантів. Водночас в "Атеш" опублікували промовисте відео, як детонують російські боєприпаси.

У Старому Криму детонує склад боєприпасів росіян: дивіться відео

Вибухи в Криму: що відомо

Через удар по полігону в Старому Криму окупаційна влада Криму вже планує евакуювати близько 2 тисяч місцевих жителів.

Як детонують боєприпаси росіян у Криму: дивіться відео

Також російські військові перекрили всі дороги, що йдуть повз Старокримський полігон у бік "Тавриди". Окупанти перенаправляють весь транспорт Криму до об'їзду перекритої ділянки "Тавриди".

Детонація боєприпасів росіян у Старому Криму: дивіться відео

Де розташовується Старий Крим: показуємо на карті

Цікаво, що ставленик Кремля в окупованому Криму Сергій Аксьонов заявляє, що на полігоні в Старому Криму нібито сталося загоряння. Зокрема, він сказав, що слідчі органи встановлять причину загоряння. Зі слів Аксьонова можна зробити висновок, що хтось з окупантів знову невдало "покурив".

За даними місцевих кримських ресурсів, унаслідок "бавовни" на полігоні в Старому Криму є загиблі та багато поранених окупантів.

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