У Криму Росія лише гість, – Зеленський щодо закону про корінні народи

Закон про корінні народи – документ, який засвідчує, що Кримський півострів – земля, яка належить саме кримським татарам. Громадяни Росії там лише гості або туристи.

Про це в інтерв'ю кримським журналістам перед самітом Кримської платформи заявив Володимир Зеленський. Президент прокоментував наявне та планове законодавство щодо захисту кримських татар.

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Закон про корінні народи

Зеленський зазначив, що ухвалений нещодавно закон про корінні народи об'єднує людей, які живуть на півострові, бо вони розуміють, що це їхня земля.

Це один з тих законів, який говорить саме кримським татарам, що це їхня земля, без натяків, а в реальних діях,

– наголосив глава держави.

Він переконаний, що так документи потрібні, щоб ядро людей, які вважають Крим своєю землею і частиною України, не розпадалося.

Особливо у час, коли окупанти роблять все, щоб провести межу у кримському суспільстві, щоб розділити цих людей. "Ми повинні робити, навпаки, все для того, щоби там люди розуміли, що тільки в Україні Крим буде щасливим", – підсумував Зеленський.

Корінними народами України, які сформувалися на території Кримського півострова, є кримські татари, караїми, кримчаки.

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Кримськотатарська національно-територіальна автономія

Президент додав, що питання автономії Криму – важливий крок, яким повинна займатися Кримська платформа. Ініціатива має вивчити законодавство, зміни до нього, запропонувати вже узгоджений з корінним населенням Криму законопроєкт.

Зеленський знає, що раніше напрацювання були, однак не впевнений, що вони відповідали визначеним критеріям.

Політика перехідного правосуддя

У межах політики перехідного правосуддя комісія з правової реформи при президенту вже розробила відповідний проєкт і пів року тому передала в Офіс Президента.

Глава держави уточнив, що його представник в окупованому Криму Антон Кориневич запропонував концепцію і наразі вона доопрацьовується.

Ми провели велику зустріч в офісі, не тільки з юристами, але і з іншими представниками й можу сказати, що ми маємо потужну команду,

– розповів Зеленський.

До її до складу входять Андрій Єрмак, Дмитро Кулеба, Олексій Резніков та Антон Кориневич. Саме Резніков відповідає за політику щодо Криму та Донбасу, і в Мінську і поза ним.

Кримська платформа: що відомо