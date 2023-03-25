У Росії бояться "бавовняного сезону": охорону Кримського мосту посилять

У Росії посилять охорону Кримського мосту влітку. Зокрема буде збільшено кількість охоронців та оглядових пунктів.

Міністр транспорту Росії Віталій Савельєв доповів Путіну, що охорону Кримського мосту посилять перед літнім сезоном. Про це пишуть прокремлівські ЗМІ.

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Яка ситуація на Кримському мосту

За словами Савельєва, ситуація на Кримському мосту "нормалізувалася". Окупанти оглядають абсолютно всі машини, які заїжджають на міст. Також працюють 8 поромів, 2 з яких перевозять небезпечний вантаж.

Міністр транспорту країни-терористки також сказав, що у літній сезон охорону на мості посилять. Мовляв, очікується сезон відпусток, тож рух до Криму посилиться. Хоча, скоріше за все, росіяни бояться літньої "бавовни", адже очікується контрнаступ ЗСУ, тож вибухів у Криму не уникнути. А Кримський міст – завжди буде ціллю номер 1 для українських захисників.

Крім цього, Савельєв доповів Путіну про плани збільшити кількість поїздів до Криму до 3 мільйонів пасажирів. Цікаво, чи у Кремлі справді сподіваються на туристичний сезон у Криму, чи просто намагаються забезпечити виїзд росіянам з тимчасово окупованого півострова й подати це під красивим соусом. Адже у минулий сезон "бавовни" потягів для тих, хто хотів втекти до Росії, не вистачало й на виїзд через міст були шалені черги.

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