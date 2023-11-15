Дві цілі: чому росіяни оголосили про скасування масових новорічних святкувань у Криму

У Криму не святкуватимуть різдвяні та новорічні свята. Так званий "голова" Сєргєй Аксьонов заявив про скасування проведення масових заходів. І це вже не перший випадок у тимчасово окупованому Криму.

Член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв в розмові з 24 Каналом нагадав, як окупанти ще влітку скасовували ряд масових заходів на півострові. Утім, тоді був інший аспект.

Дивіться також Феєрверки на Новий рік чекають від ЗСУ: у росіян значні труднощі з флотом у Криму

Дві мети окупантів

"На честь нового року та Різдва" в Криму не планують проводити масові заходи. Про це днями у своєму телеграм-каналі написав Сєргєй Аксьонов. Головний пріоритет для окупантів – безпека. Колаборант додав, що в певних регіонах Криму діє "жовтий" рівень терористичної небезпеки.

"Це вже не перше таке рішення. Влітку вони (росіяни – 24 Канал) скасовували ряд публічних заходів і традиційних фестивалів. Це говорить про те, що вони побоюються атак з боку України і загрози. Але важливо наголосити, що коли і відбуваються певні вибухи, то лише на об'єктах стратегічного і військового значення", – підкреслив Ескендер Барієв.

Ескендер Барієв про рішення окупантів скасувати новорічні святкування в Криму: дивитись відео

З іншого боку подібні заяви мають інформаційний тиск на населення. Вони розуміють, що небезпека, яку принесла із собою Росія, виникає не лише на території материкової України.

"Одна справа, коли вони скасовують свято присвячене російському флоту і коли це масові заходи до нового року. Це говорить про те, що більше впливатиме на людей і вони розумітимуть, що та небезпека, яка виникла через Росію, вона з'являється не лише на частині материкової України. В тому числі і в Криму, де вони досі впевнені, що їх захистять сили Росії", – пояснив член Меджлісу кримськотатарського народу.

Нагадаємо, у квітні 2023 року російські окупанти заздалегідь масово скасовували паради до 9 травня. Особливо це стосувалося тих населених пунктів, які розташовуються біля фронту. Головний аргумент свого рішення, який тоді використав ворог, – "з міркувань безпеки".

Вибухи та ліквідація ворожої техніки: ситуація у Криму