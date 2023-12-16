Росіянам "припікає", – Гуменюк сказала, що відбувається в селищі Кринки, яке згадував Путін
Під час своєї "прямої лінії" Владімір Путін часто згадував селище Кринки, що у Херсонській області та фантазував про нібито "знищення" української армії там. Та свідчить це насправді зовсім про інше.
Так, зазвичай щойно росіяни починають гіперболізовано розповідати про свої "успіхи" на певному напрямку – це фактично означає абсолютно зворотне. Таку думку 24 Каналу озвучила очільниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк, розповівши якою є насправді ситуація в Кринках.
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Яка ситуація у Кринках
"Це означає, що росіянам дійсно "припікає". Якщо навіть диктатор знає про таке селище – там ситуація досить не проста", – зауважила Гуменюк.
Ба більше, якби це дійсно була перемога для окупаційної армії, то вони проголосили б це "коротко і ясно". Якщо ж вони довго пояснюють, то це говорить про те, що вони намагаються "відвести очі".
Кринки Херсонської області / Скриншот карти DeepState
Що нафантазував Путін
Владімір Путін 14 грудня провів першу пресконференцію від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Під час неї диктатор наговорив багато цинічних заяв, зокрема прокоментував ситуацію на лівобережжі Херсонщини.
Путін намагався якось пояснити своєму народові, чому ж загарбники втекли з правобережжя Херсонщини та заявив, що зробили вони це нібито задля "збереження життів".
Він також заявив, що ЗСУ нібито здійснили спробу прорватися в Кринках і "мають великі втрати та проблеми з логістикою". Водночас у розвідці Британії повідомили, що саме російське військо зазнало шалених втрат у Кринках.
Що кажуть про лівий берег в Україні
- Ситуація на лівому березі Херсонщини є складною, зокрема на неї впливають погодні умови. Окупанти продовжують наступати та штурмувати позиції Збройних Сил. Однак їхні спроби закінчуються невдачами.
- Сили оборони України завдають ворогу втрат за допомогою артилерії та ударним дронам. Наразі ЗСУ не здали жодної позиції ворогу на цій ділянці фронту.
- Офіцер ЗСУ Арті Грін розповів, що в районі селища Кринки основні засоби ураження наших воїнів домінують більше, аніж російських окупантів.