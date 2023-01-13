ЗМІ пишуть, що глава міноборони Німеччини збирається піти у відставку: що кажуть у відомстві
Джерело:Bild
Теперішня глава оборонного відомства Німеччини Крістін Ламбрехт може піти у відставку. Відомо, що цю посаду вона обіймає з 8 грудня 2021 року.
Нещодавно спахнув скандал з пані Ламбрехт, після чого громадськість почала вимагати її відставки. В одному з найавторитетніших німецьких видань констатували, що у недалекій перспективі високопосадовиця сама може ухвалити це рішення.
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Як у міноборони ФРН це прокоментували
Зауважмо, що Крістін Ламбрехт 57 років, вона є членкинею Соціал-демократичної партії Німеччини та ставленицею глави уряду Шольца. Про її ймовірну відставку журналістам Bild стало відомо з кількох джерел.
Водночас у міноборони Німеччини у коментарі російським ЗМІ цю інформацію спростували та назвали чутками. Однак, ймовірно, справа тут не у відомстві, а – у самій Ламбрехт.
Ініціатива відмовитися від посади йде від неї, а не від канцелярії. Зараз йдеться про точний час відставки. Її наступника вже обговорюють всередині (партії – 24 Канал),
– написали у видання Bild.
Окрім того, там зазначили, що причиною ухвалення високопосадовицею такого рішення є, зокрема, недавній скандал.
Резонансне новорічне звернення Ламбрехт
Напередодні 2022 року німецька чиновниця опублікувала звернення у своєму інстаграмі. На відео вона каже, що 2022 рік став роком великих викликів через війну в Україні. Власне, через це у неї дуже багато вражень та знайомств з новими людьми.
Критики навали цю промову ганебною та заакцентували на тому, що Ламбрехт записала її на фоні феєрверків. До того ж дуже непрофесійно. Очевидно, що говорити про війну та Новий рік під звуки вибухів салютів є дуже недолугим рішенням.
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Окрім того, до цієї теми варто згадати й інший скандал з главою міноборони ФРН. Ця високопосадовиця неодноразово заявляла про те, що її країна не передаватиме Збройним Силам системи ППО Patriot. Ці установки надзвичайно потрібні Україні, аби захистити небо.