Зайшов надто далеко, – Маск відреагував на скандальні заяви Трампа в бік Зеленського

У суботу, 10 жовтня, Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського, що той не бажає припинити удари по російських НПЗ. Його близький соратник Ілон Маск публічно погодився з вимогою до України припинити атаки на нафтопереробні заводи Росії.

Свою позицію мільярдер висловив у соціальній мережі Х. Він залишив коментар під дописом акаунта швидкого реагування Білого дому Rapid Response 47.

Що передувало заявам

Напередодні, 10 жовтня, Дональд Трамп під час спілкування з журналістами звинуватив Володимира Зеленського у небажанні закінчувати війну. За словами американського лідера, український президент нібито прагне створити проблеми для всього світу та американських фермерів, продовжуючи бити по російських НПЗ.

Трамп заявив, що Україна має обрати нового президента. Він додав, що Зеленський не бажає укладати угоду.

Саме після цих слів та на тлі суперечок щодо домовленостей з Владіміром Путіним про дизельне пальне, Ілон Маск вирішив прокоментувати ситуацію під дописом акаунта швидкого реагування Білого дому.

Зеленський зайшов надто далеко,

– написав Маск.

Офіційна Москва схвально сприйняла такі заклики до зміни влади в Києві. Спецпредставник Путіна Кирил Дмитрієв заявив, що позиція Трампа нібито збігається з думкою тих, хто прагне припинення бойових дій. Пропагандист назвав заяву американського президента історичною.