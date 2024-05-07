Чоловік помер у ТЦК у Кривому Розі: прокуратура розпочала розслідування

У Саксаганському РТЦК та СП Кривого Рогу 5 травня помер військовозобов'язаний чоловік. Прокурори розпочали кримінальне провадження щодо цього інциденту.

Слідство у межах цього провадження має дослідити, чи могла загибель чоловіка стати наслідком ймовірного перевищення службових повноважень працівниками Саксаганського РТЦК та СП.

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Щодо загибелі чоловіка у ТЦК відкрили провадження

У Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону зазначили, що у межах провадження вже сплановано проведення першочергових слідчих дій та призначено судові експертизи. Провадження стосується можливого перевищення службовими особами Саксаганського РТЦК та СП міста Кривий Ріг службових повноважень, що призвело до смерті мобілізованого.

У разі доведення провини у судовому порядку працівникам РТЦК та СП загрожує позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Спеціальна прокуратура підкреслила, що слідство все ще триває. Наразі розслідування проводять слідчі третього слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Полтаві. Хоча територіальне управління розташоване у Полтаві, варто зазначити, що група, яка веде розслідування, базується у Дніпрі.

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У Кривому Розі чоловік помер у ТЦК