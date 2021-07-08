Суд уже обрав запобіжний захід для одного зі зловмисників. Про це повідомили 8 липня.

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Били руками й ногами: деталі злочину

Чоловіки увірвалися до дому пенсіонера. Він саме святкував свій день народження.

Зловмисники зв'язали його та засунули в рот ганчірку.

Потім злочинці побили літнього чоловіка руками та ногами. Тілесні ушкодження знайшли на тулубі та голові.

Від численних травм чоловік помер.

Окрім цього, нападники викрали 1200 гривень, побутову техніку, велосипед та інструменти.

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Не визнав свою провину

Один із злочинців відмовився визнати свою провину. Він уже був раніше судимим. Проте його причетність довела Криворізька прокуратура. Жовтневий суд Кривого Рогу покарав чоловіка на 15 років позбавлення волі.

На другого злочинця теж відкрили кримінальне провадження. Але слідчі дії припинили через те, що він помер.

Зверніть увагу! Нещодавно на Львівщині п'яний чоловік вбив свого батька. У момент скоєння злочину зловмисник був п'яним. Правоохоронцям вдалось затримати чоловіка. За вбивство батька йому загрожує в'язниця.