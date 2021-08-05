Молоді люди за гроші надавали доступ до пікантного контенту, серед якого були відеозаписи з дітьми. Правоохоронці вже провели обшуки за місцем проживання організаторів незаконної діяльності.

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Поліція провела обшуки

Так, 5 серпня співробітники поліції перевірили квартири фігурантів на території Покровського та Софіївського районів міста Кривий Ріг.

  • Помешкання були облаштовані комп'ютерною технікою та іншими приладами, які використовувались для виготовлення та розповсюдження порнографічної продукції.

За результатами проведених слідчих заходів, правоохоронці вилучили:

  • комп'ютерну техніку;
  • системний блок;
  • жорсткі диски;
  • вебкамери;
  • мобільні телефони;
  • банківські картки.

Все знайдене поліцейські направили для проведення експертних досліджень.

У Кривому Розі затримали молоду пару, яка за гроші розповсюджувала пікантний контент / Фото Нацполіції