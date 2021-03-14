Криза у Вірменії: Пашинян зустрівся з президентом Саркісяном – у Єревані сталися сутички

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 13 березня провів перемовини з президентом країни Арменом Саркісяном. Зустріч політиків відбулася на тлі кризи.
Також її супроводжували сутички противників Пашиняна з силовиками. Головна вимога опозицыонерів – "Вірменія без Нікола".
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Опозиція закликала своїх прихильників зібратися 13 березня біля будівлі МЗС, тому що туди мав приїхати Пашинян. Але поліція оточила адміністративну будівлю, повідомляє інформагенція РИА Новости.
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Щоправда, перемовини політиків відбулися у резиденції очільника Вірменії. Поліція також оточила цю будівлю. Прихильники "Руху порятунку батьківщини" спробували прорвати поліцейських кордон. У підсумку спалахнули сутички.
Дивіться відео сутичок противників Пашиняна з поліцією
За даними видання Итерфакс, біля центрального входу президенстької резиденції зібралося кілька сотень опозиціонерів. Водночас проїзд кортежу Пашиняна забезпечили численні співробітники поліції, що вишикувалися в спеціальний коридор.
Деталі зустрічі Саркісяна та Пашиняна
Лідери Вірменії обговорили ситуацію, що склалася в країні, шляхи її вирішення та подолання внутрішньополітичної кризи. Як один із способів вирішення ситуації запропонували проведення позачергових виборів до парламенту, повідомляє ТАСС.
Саркісян в суботу ввечері також мав провести зустрічі з очільницею правлячого парламентського блоку "Мій крок" Ліліт Макунц і лідером опозиційної фракції та однойменної партії "Освічена Вірменія" Едмоном Марукяном.Зауважимо! "Рух за порятунок Батьківщини" – найбільше опозиційне об'єднання Вірменії. Вони заявили, що готові зустрітися з президентом і прем'єр-міністром, але тільки для обговорення дорожньої карти відставки Пашиняна. Опозиція також вимагає, щоб ця зустріч відбулася не в президентському палаці, а в парламенті.
Після зустрічі Саркісяна та Пашиняна опозицію згорнула свою акцію протесту. Всіх затриманих раніше відпустили.
Що цьому передувало
- Протести у Вірменії спалахнули ще на початку листопада 2020 року – після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху.
- Вірмени звинувачують Пашиняна у фактичній капітуляції їхньої країни у війні за Нагірний Карабах. Тому вимагають його відставки. Водночас прем'єр неодноразово заявляв, що іншого виходу у нього не було.
- Криза в країні посилилася наприкінці лютого 2021 року. Причиною стала суперечка про ефективність російських ракетних комплексів "Іскандер", що стоять на озброєнні Вірменії. За словами Пашиняна, восени 2020 року під час війни в Нагірному Карабасі вони "не вибухнули або вибухнули лише на 10%".
- У підсумку заступник голови Генштабу Тиран Хачатрян не погодився з Пашиняном і назвав подібну думку несерйозною. Після цього, за пропозицією очільника уряду, його звільнили. Натомість Генштаб Вірменії висловив протест через ситуацію, що склалася. І вони, зі свого боку, почали вимагати відставки Пашиняна.
- На це Пашинян заявив про спробу держперевороту з боку військових. Також він почав вимагати звільнення очільника Генштабу. Але президент Саркісян у цьому питанні його не підтримав.
- Як наслідок протести у Вірменії спалахнули з новою силою. На початку березня мітигарі увірвалися до будинку уряду та заблокували вхід до парламенту.
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