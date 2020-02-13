Зеленський має розуміти що його планку фаховості хтось повинен піднімати, – Гайдай

Про те, чому Володимир Зеленський прийняв рішення звільнити Андрія Богдана з посади керівника Офісу Президента і призначити на його місце Андрія Єрмака, чи призведе це до інших кадрових перестановок у владі та чого очікувати українцям від такої зміни в програмі "Що це було" із Сергієм Лещенком розповів політичний технолог Сергій Гайдай.

Про зміну керівника Офісу Президента

– Для країни кардинально не зміниться, зміняться акценти. Коли ми працюємо з політиками, в нас є свій термін – який у нього зміст. Чесно кажучи, в Андрія Богдана я не відчував цього змісту, і я зовсім не знаю, який він у Андрія Єрмака. Хоча, всі кажуть, що єдиний вектор – це людина, яка хоче домовитися з Москвою, що мені, звичайно, дуже не подобається.

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Для мене вони (Андрій Богдан, Андрій Єрмак – 24 канал) відрізняються характерами. Відбулося те, що президент Зеленський звільнив людину, яка єдина могла йому сказати "Ні", і зробити скандал. Єрмака знають як людину, яка вміє те, що й вся українська влада – імітувати і прикриватися. Кажуть, що Єрмак уміє створювати потрібний імідж, але я не розумію, який зміст. Ні той, ні інший не мають свого вектора змісту, мають різний характер.

Андрій Богдан, Андрій Єрмак / Колаж 24 каналу

Мені здається, що це сигнал про те, що в якийсь час Зеленського влаштовувала людина, яка може так поводитися і бути ментором. Тому що в нього ( Андрія Єрмака – 24 канал) досвід, він виріс у середовищі державного апарату.

На мою думку, Богдан – поганий перемовник, почалися інтриги. Моя версія: Зеленському почали казати, що Богдана треба прибирати, тому що він себе поводить неправильно, він не поважає і таке інше. Натомість про Андрія Єрмака кажуть, що він – дипломат.

Що відомо про призначення Андрія Єрмака головою ОП?

►11 лютого 2020 року президент Володимир Зеленський звільнив голову Офісу Президента Андрія Богдана та призначив на цю посаду Андрія Єрмака.

►Перед цим у ЗМІ з'явилися чутки, що між Єрмаком та Богданом виник конфлікт: чиновники нібито мають дуже різні характери, погляди на події в Україні та політику президента.

►До призначення головою ОП Єрмак був помічником глави держави і наголошував, що посади його не цікавлять: "Я працюю з президентом і на президента. Інше мені не цікаво".

►Він займався усіма питаннями, що пов'язані з міжнародною політикою: брав участь у підготовці зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки", зустрічався у Мадриді з адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані та очолював групу зі звільнення українців з російського полону. Зауважимо, саме Єрмак 7 вересня літав у Москву по 35 українських політв'язнів, щоб забрати їх на Батьківщину.

Я думаю, що фракція і буде неоднорідною, тому що проблема лишається. Якщо ви збираєте людей на зміст, ідеологію, якийсь курс, то зможете домовитися. Я можу вибачити нашому президенту будь-яку некомпетентність в політичних питаннях. Однак, розуміючи свою некомпетентність, він повинен був зібрати людей, які піднімали його рівень. Він зробив це за іншим принципом: знайомі, лояльні, знайомі знайомих. І ми бачимо те, що бачимо.

Про Андрія Єрмака

– Перший об'єкт з яким працює керівник Офісу Президента – це перша особа в державі. Він розумів і добре знав Зеленського. Якщо така людина створює "теплу ванну" для першої особи, то це спрацьовує. І для мене це є поганим дзвіночком. Мені здається, що Богдан не створював "теплої ванни". Єрмак створює, і він кінопродюсер, він давно був бізнес-партнером у Зеленського.

Зверніть увагу: Єрмак створює "теплу ванну" для Зеленського, а це погано, – Гайдай

– Це схоже на політику, яка в нас завжди була: є тіньова держава, там відбуваються якісь процеси. Але вміють подавати це в іншій картинці. Кажуть, що Єрмак вміє це робити, а це погано. Це я дізнавався від тих людей, які його знають.

Що відомо про Андрія Єрмака: відео

Про політику Володимира Зеленського

– Зеленський – людина сцени. Ми обговорювали закони, які стосуються ЗМІ (закон про медіа та дезінформацію – 24 канал). Один із моїх знайомих експертів сказав, що вони ніколи не були медійниками. Те, що вони демонстрували свій "95-й квартал" і серіали через медіа, ще нічого не означає. Справжній журналіст – це завжди зворотній зв'язок. Коли ти працюєш зі сцени, то чуєш тільки аплодисменти. А тепер він (Зеленський – 24 канал) він чує не тільки їх.



Володимир Зеленський

Хоч і плавно, але рейтинг Зеленського знижується. І поступово він буде падати, тому що є великі очікування. Людина – істота біохімічна, і живе сезонами. Ви ніколи не думали, чому українці жодного разу не виходили на Майдан влітку? Пік наших протестів – завжди, коли в нас була депресія. Це відбувається, коли в нас немає серотоніну, тобто в другій половині осені.

Зараз ми це все пройшли. Навесні у нас буде все нормально, влітку ми відпочиваємо. Я думаю, що величезна криза довіри до Зеленського, якщо не буде кардинальних змін, відбудеться в другій половині осені 2020 року.

Коли Зеленський буде відчувати цей рейтинг, можливо, відбудеться ще якась зміна, пошук нових людей. Він повинен розуміти, що його планку фаховості хтось має піднімати.

Про вимогу нардепів звільнити Артема Ситника

Журналісти зафіксували візит Артема Ситника до п'ятого президента Петра Порошенка, коли він ще був очільником країни. Зустріч відбулася пізно ввечері 26 квітня 2018 року. В цей же час біля воріт резиденції були зафіксовані автівки, якими користувався депутат Олександр Грановський.

– Це була повна підстава, Порошенко – це вміє. Він його справді запросив, я думаю, що злили інформацію нормальним журналістам, які це зафіксували. Це зробило мінус для його репутації, тому що всі розуміють, що не може прокурор їздити вночі у приватний будинок до президента, бо там "договорняки".



Артем Ситник

Що відомо про Артема Ситника?Генрокуратура склала адмінпротоколи на Ситника через його відпочинок у мисливському господарстві на Рівненщині – там директор НАБУ відпочивав у елітному котеджі. Спочатку ЗМІ повідомляли, що там йому нібито надавали різні послуги на суму в 100 тисяч гривень.Однак згодом правоохоронці після розслідування встановили, що мова йде про суми у 10 і 15 тисяч гривень. Його нібито оплатили інші люди, а директор НАБУ не вказав суму у декларації.



На початку лютого 2020 року у Верховну Раду внесли постанову №3039 про звільнення директора НАБУ, а за день до цього депутати зібрали необхідні підписи. Це сталося через те, що напередодні Артем Ситник потрапив до реєстру корупціонерів і за законом, не мав би обіймати свою посаду.

У суспільстві думають, що він не ефективний, як і Холодницький, як і всі інші: Руслан Рябошапка, Віктор Чумак. Тому що немає результату, що топкорупціонери сіли. Коли заарештували Насірова, тоді вперше це здавалося перемогою, навіть невеличкий Майдан вийшов під суд. Але ми бачили, що Насіров навіть потім балотувався.

Роман Насіров

Тобто, ми бачимо, що побудована система не дає можливості притягувати до відповідальності будь-кого.

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