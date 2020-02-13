Кризис доверия к Зеленскому может произойти во второй половине осени 2020 года – Гайдай

О том, почему Владимир Зеленский принял решение уволить Андрея Богдана с должности руководителя Офиса Президента и назначить на его место Андрея Ермака, приведет ли это к других кадровым перестановкам во власти и чего ожидать украинцам от такого изменения в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко рассказал политический технолог Сергей Гайдай.

О смене руководителя Офиса Президента

– Для страны кардинально ничего не изменится, изменятся акценты. Когда мы работаем с политиками, у нас есть свой термин – какой у него смысл. Честно говоря, у Андрея Богдана я не чувствовал этого содержания, и я совсем не знаю, какой он у Андрея Ермака. Хотя, все говорят, что единственный вектор – это человек, который хочет договориться с Москвой, что мне, конечно, очень не нравится.

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Для меня они (Андрей Богдан, Андрей Ермак – 24 канал) отличаются характерами. Произошло то, что президент Зеленский уволил человека, который единственный мог ему сказать "нет", и сделать скандал. Ермака знают как человека, который умеет то, что и вся украинская власть – имитировать и прикрываться. Говорят, что Ермак умеет создавать нужный имидж, но я не понимаю, какой смысл. Ни тот, ни другой не имеют своего вектора содержания, имеют различный характер.

Андрей Богдан, Андрей Ермак / Коллаж 24 канала

Мне кажется, что это сигнал о том, что в какое-то время Зеленского устраивал человек, который может так себя вести и быть ментором. Потому что у него ( Андрея Ермака – 24 канал) опыт, он вырос в среде государственного аппарата.

По моему мнению, Богдан – плохой переговорщик, начались интриги. Моя версия: Зеленскому начали говорить, что Богдана надо убирать, потому что он ведет себя неправильно, он не уважает и все такое. Зато про Андрея Ермака говорят, что он – дипломат.

Что известно о назначении Андрея Ермака главой ОП?

►11 февраля 2020 года президент Владимир Зеленский уволил главу Офиса Президента Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака.

►Перед этим в СМИ появились слухи, что между Ермаком и Богданом произошел конфликт: чиновники якобы имеют очень разные характеры, взгляды на события в Украине и политике президента.

►До назначения главой ОП Ермак был помощником главы государства и отмечал, что должности его не интересуют: "я работаю с президентом и на президента. Другое мне не интересно".

►Он занимался всеми вопросами, которые связаны с международной политикой: участвовал в подготовке встречи лидеров стран "нормандской четверки", встречался в Мадриде с адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани и возглавлял группу по освобождению украинцев из российского плена. Заметим, именно Ермак 7 сентября летал в Москву за 35 украинскими политзаключенными, чтобы забрать их на Родину.

Я думаю, что фракция и будет неоднородной, потому что проблема остается. Если вы собираете людей на содержание, идеологию, какой-то курс, то сможете договориться. Я могу простить нашему президенту любую некомпетентность в политических вопросах. Однако, понимая свою некомпетентность, он должен был собрать людей, которые поднимали бы его уровень. Он сделал это по другому принципу: знакомые, лояльные, знакомые знакомых. И мы видим то, что видим.

Об Андрее Ермаке

– Первый объект с которым работает руководитель Офиса Президента – это первое лицо в государстве. Он понимал и хорошо знал Зеленского. Если такой человек создает "теплую ванну" для первого лица, то это срабатывает. И для меня это плохой звонок. Мне кажется, что Богдан не создавал "теплой ванны". Ермак создает, и он кинопродюсер, он давно был бизнес-партнером у Зеленского.

Обратите внимание: Ермак создает "теплую ванну" для Зеленского, а это плохо, – Гайдай

– Это похоже на политику, которая у нас всегда была: теневая государство, там происходят какие-то процессы. Но умеют подавать это в другой картинке. Говорят, что Ермак умеет это делать, а это плохо. Это я узнавал от тех людей, которые его знают.

Что известно об Андрее Ермаке: видео

Про политику Владимира Зеленского

– Зеленский – человек сцены. Мы обсуждали законы, касающиеся СМИ (закон о медиа и дезинформации-24 канал). Один из моих знакомых экспертов сказал, что они никогда не были медийщиками. То, что они демонстрировали свой "95-й квартал" и сериалы через медиа, еще ничего не значит. Настоящий журналист – это всегда обратная связь. Когда ты работаешь со сцены, то слышишь только аплодисменты. А теперь он (Зеленский – 24 канал) слышит не только их.



Владимир Зеленский

Хоть и плавно, но рейтинг Зеленского снижается. И постепенно он будет падать, потому что есть большие ожидания. Человек – существо биохимическое, и живет сезонами. Вы никогда не думали, почему украинцы ни разу не выходили на Майдан летом? Пик наших протестов – всегда, когда у нас была депрессия. Это происходит, когда у нас нет серотонина, то есть во второй половине осени.

Сейчас мы это все прошли. Весной у нас будет все нормально, летом мы отдыхаем. Я думаю, что огромный кризис доверия к Зеленскому, если не будет кардинальных изменений, произойдет во второй половине осени 2020 года.

Когда Зеленский будет чувствовать этот рейтинг, возможно, пройдет еще какое-то изменение, поиск новых людей. Он должен понимать, что его планку профессионализма кто-то должен поднимать.

О требовании нардепов уволить Артема Сытника

Журналисты зафиксировали визит Артема Сытника до пятого президента Петра Порошенко, когда он еще был главой страны. Встреча состоялась поздно вечером 26 апреля 2018 года. В это же время у ворот резиденции были зафиксированы автомобили, которыми пользовался депутат Александр Грановский.

- Это была подстава, Порошенко это умеет. Он его действительно пригласил, я думаю, что слили информацию нормальным журналистам, которые это зафиксировали. Это сделало минус для его репутации, потому что все понимают, что не может прокурор ездить ночью в частный дом к президенту, ибо там "договорняки".



Артем Сытник

Что известно про Артема Сытника?

Генрокуратура составила админпротоколы на Сытника из-за его отдыха в охотничьем хозяйстве на Ровенщине – там директор НАБУ отдыхал в элитном коттедже. Сначала СМИ сообщали, что там ему якобы оказывали различные услуги на сумму в 100 тысяч гривен. Однако впоследствии правоохранители после расследования установили, что речь идет о суммах в 10 и 15 тысяч гривен. Его якобы оплатили другие люди, а директор НАБУ не указал сумму в декларации.



В начале февраля 2020 года в Верховную Раду внесли постановление №3039 об увольнении директора НАБУ, а за день до этого депутаты собрали необходимые подписи. Это произошло из-за того, что накануне Артем Сытник попал в реестр коррупционеров и, по закону, не должен занимать свою должность.

В обществе думают, что он не эффективен, как и Холодницкий, как и все остальные: Руслан Рябошапка, Виктор Чумак. Потому что нет результата, что топ-коррупционеры сели. Когда арестовали Насирова, тогда впервые это казалось победой, даже небольшой Майдан вышел под суд. Но мы видели, что Насиров даже потом баллотировался.

Роман Насиров

То есть, мы видим, что построенная система не дает возможности привлекать к ответственности кого-либо.

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