Крок за кроком звільняємо нашу землю, але ситуація на Донбасі дуже важка, – Зеленський

Ситуація на Донбасі залишається надзвичайно тяжкою. Російська армія намагається точково зібрати переважаючі сили для щоразу більшого тиску на українських захисників.

Про це заявив Володимир Зеленський у новому відеозверненні, повідомляє 24 канал. Зараз на Донбасі зосереджений максимум бойової потужності російської армії.

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За словами Зеленського, ключовими мішенями для ворожого війська на цьому напрямку залишається кілька населених пунктів. Мовиться про Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Авдіївку, Курахове та Слов'янськ.

Я вдячний усім нашим захисникам та захисницям, які попри технічну й подекуди кількісну перевагу окупантів, героїчно тримають оборону,

– наголосив президент.

Обстріли окупантів не вщухають

Зеленський також розповів, що російські загарбники 30 травня вкотре обстріляли Харків. Через кордон вони атакували й територію Сумської області. Водночас триває боротьба за Херсонщину.

"Крок за кроком звільняємо нашу землю і поступово наближаємось до тієї точки, у якій Росії все-таки доведеться відкласти зброю, порахувати всіх своїх вбитих і перейти до дипломатії. Обов'язково доведеться", – додав глава держави.

Ситуація на Донбасі: останні новини

Обстріли з боку російських військових призвели до витоку аміаку у Бахмутському районі Донеччини. Наразі ситуація контрольоване й не становить загрози.

У Генштабі розповіли, що на Донецькому напрямку російські окупанти завдали артилерійських обстрілів та авіаційних ударів у районах населених пунктів Новоселівка та Лисичанськ. Від ракетних ударів потерпали Соледар та Сіверськ.

За даними Оперативно-тактичного угруповання "Схід", протягом 30 травня на Донбасі Збройні Сили України знищили приблизно 50 російських окупантів.

Російські військові обстріляли евакуаційне авто на Луганщині. Внаслідок цього загинув французький журналіст, а евакуацію довелося зупинити.

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ вдалося витіснити росіян у напрямку траси Лисичанськ – Бахмут.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська сторона зазнає значних втрат . Станом на 30 травня, на війні загинули щонайменше 30 350 окупантів. Крім того, ЗСУ знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського за 30 травня: дивіться відео