Удар по військовому аеродрому "Канатове": усе, що відомо про атаку на Кропивницький

російські військові зранку 23 липня завдали ракетного удару по Кропивницькому. Однією з цілей ворога став військовий аеродром "Канатове".

Сталось це під час другої повітряної тривоги, яка пролунала по всій території України. 24 канал розповідає усе, що потрібно знати про ракетну атаку по Кропивницькому 23 липня.

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Ворог атакував під час повітряної тривоги

Підкреслимо, що у ніч проти 23 липня українців двічі будили сирени. Одну чули у низці регіонів нашої держави, а другу – в кожній області, крім тимчасово окупованих. І саме під час другої повітряної тривоги надійшли повідомлення про вибухи у Кропивницькому.

ЗМІ інформували, що близько 05:00 у місті міг статись ворожий "приліт". Ще через 15 хвилин вибухи повторились. Тоді ж мешканці повідомили, що у небі видніється густий дим. А вже трішки пізніше надійшло підтвердження від голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича. Він підкреслив, що цей ранок для містян тривожний. Більше інформації високопосадовець пообіцяв надати згодом.

Одна з цілей – військовий аеродром

Як розповів згодом Райкович, у Кропивницькому вибухи пролунали відразу у декількох місцях. Мовиться про військовий аеродром "Канатове", а також один з об'єктів залізничної інфраструктури. Зауважимо, що продовжують свою роботу рятувальники, а також співробітники піротехнічних підрозділів.

Ворог забрав життя у кількох людей

Окупанти атакували Кіровоградщину відразу 13 ракетами. 8 снарядів типу "Калібр" випустили з акваторії моря, а ще 5 Х-22 з літака ТУ-22М3.

Невдовзі Андрій Райкович розповів про поранених, а також загиблих внаслідок ракетної атаки. Він зауважив, що загинув один військовий і двоє охоронців трансформаторної підстанції. Що стосується поранених, то речниця глави ОВА Інна Примак сповістила про щонайменше 13 людей.

Частина міста була без світла

Оскільки ворог влучив також у трансформаторну підстанцію, то це стало причиною відсутності електроенергії. Якщо бути точнішими, то спрацював захист системи. Тож світла не було у частині одного з мікрорайонів. Як зауважив глава ОВА, над ліквідацією аварії працювали фахівці. А вже станом на 09:30 постачання електроенергії відновили.

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