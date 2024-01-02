У Кропивницькому чути звуки вибухів
2 січня 2024, 06:55Читать новость на русском
У місті Кропивницькому Кіровоградської області пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Це відбулось під час пусків ракет Росією з літаків Ту-95МС.
Перед цим Росія підняла у повітря 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Саме тому Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС та закликали людей спускатись в укриття цивільного захисту.
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Що відомо про вибухи в Кропивницькому
Журналісти Суспільного повідомили орієнтовно о 6:50 2 січня, що у Кропивницькому чути звуки вибухів.Оперативні деталі ворожої атаки - у нашому телеграмі.
Офіційну інформацію людям ще не повідомляли.
Попри це, відомо, що Росія скерувала ракети в напрямку Вінницької області, людей закликали перейти в укриття.
Росія вночі атакувала "Шахедами"
- Росія вночі проти 2 січня запустила по Україні "Шахеди". Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти запускали дрони-камікадзе з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму та російського району Приморсько-Ахтарська.
- Ворог випустив по Україні 35 ворожих дронів типу "Шахед". Наші військові збили всі ворожі цілі.
- У Києві повідомляли про загоряння уламків "Шахеда", у столиці України та в Миколаєві пролунали вибухи.