Штраф для Зеленського за каву і локдаун на вихідних: КСУ продовжить розгляд справ

Конституційний суд України найближчим часом розгляне справу про можливість притягнення Володимира Зеленського до адмінвідповідальності за порушення правил карантину в Хмельницькому. Також суд розгляне конституційність постанови про карантин вихідного дня.

Заступниця голови парламентського Комітету з питань правової політики та представниця парламенту у КСУ Ольга Совгиря 24 травня розповіла про порядок денний роботи Суду на тиждень.

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Справа про карантин вихідного дня

Суд розгляне справу щодо конституційності постанови Кабміну, якою запровадили так званий "карантин вихідного дня".

Це конституційне подання надійшло до КСУ в листопаді 2020 року. З того часу залишається нерозглянутим, хоча "карантин вихідного дня" вже втратив чинність,

– зауважила Ольга Совгиря.

До речі, КСУ у грудні 2020 року відкрив провадження щодо конституційності постанови Кабміну про введення карантину вихідного дня.

10 грудня Велика палата КСУ відмовила у відкритті провадження за конституційним поданням 48 народних депутатів. Однак 14 грудня КСУ повідомив, що візьметься за справу.

Справа про порушення карантину Зеленським

Карантин вихідного дня тривав в Україні впродовж 14 – 29 листопада у суботу та неділю. У ці дні могли працювати лише продуктові магазини, АЗС, аптеки та банки. Ресторатори та підприємці негативно сприйняли нове обмеження. Люди бідкалися, що через нього втратять значну частину свого доходу.

КСУ також розгляне справу за конституційним поданням Верховного Суду щодо роз'яснення, чи можна притягнути президента до адмінвідповідальності через порушення карантину. КСУ розглядає справу з вересня 2020 року.

Мовитися про те, що Володимир Зеленський у червні 2020 року побував у Хмельницькому і посмакував кавою в місцевому кафе. Тоді карантин забороняв закладам харчування приймати клієнтів усередині, тож для президента зробили неабиякий виняток.

Коротка передісторія